Sie besteht seit 70 Jahren und ist damit die zweitälteste deutsch-französische Städtepartnerschaft: Ettlingen und Epernay feiern in diesem Jahr ihre langjährige Freundschaft – und zwar gebührend.

Gemeinsam mit den Partnern aus der Champagne hat die Stadt Ettlingen ein umfangreiches Programm konzipiert, an dem neben der Verwaltung auch Vereine, Schulen und Einrichtungen wie die Stadtbibliothek und die Volkshochschule beteiligt sind. Am Freitag wurde es im Rathaus der Öffentlichkeit präsentiert.

Los geht’s bereits am 18. März mit einem gemeinsamen Konzert von französischen und deutschen Lehrern in der Musikschule Ettlingen. Im Herbst soll es einen Gegenbesuch in der Epernayer Musikschule geben, erklärte Ilka Schmitt, Beauftragte für Städtepartnerschaften in Ettlingen. „Es soll langfristig in eine Kooperation münden“, so Schmitt.

Französischer Markt und Champagnerfest in Ettlingen Ende April

Wiederbelebt werden soll der Schüleraustausch zwischen den beiden Städten mit einer Aktion im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM): Vom 22 bis 26. März arbeiten zehn französische Schüler dort zusammen mit 30 Jugendlichen aus vier Ettlinger Schulen an einem Trickfilm.

Er soll beim großen Festakt zum 70-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft im Juni in Ettlingen gezeigt werden.

Feinschmecker und Freunde des „Savoir vivre“ können sich auf den französischen Markt mit kulinarischen Köstlichkeiten auf dem Schlossvorplatz vom 20. bis 23. April freuen.

Parallel findet am Wochenende vom 22. und 23. April in der Schlossgartenhalle das Champagnerfest statt, bei dem acht Winzer aus Epernay und Umgebung Degustationen anbieten.

Lesungen, Kino und französische Chanson

Freunde der französischen Sprache, Musik und Kultur kommen bei der französischen Woche auf ihre Kosten, die vom 22 bis 30. April läuft.

Unter anderem finden Lesungen statt: Am 28. April liest die in Offenburg geborene Autorin Brigitte Glaser in der Stadtbibliothek aus ihrem Roman „Kaiserstuhl“ und am 30. April erzählt in der Buhlschen Mühle die in Berlin lebende französische Schriftstellerin Pascale Hugues in „Marthe und Mathilde“ von ihren beiden Großmüttern, die zwei Weltkriege erlebt haben.

Auf Französisch mit deutschen Untertiteln wird der Film „Im Taxi mit Madeleine/Une belle course“ am 25. April im Kino Kulisse gezeigt und am 27. April wartet auf Freunde des französischen Chansons im Schloss ein Nachtcafé mit „Pariser Flair“, bei dem Klassiker von Edith Piaf bis hin zu Jacques Brel zu hören sind.

Musikalisch weiter geht’s mit „Miri in the Green“, einer Band aus der Grenzregion Karlsruhe/Südpfalz/Elsass, die mit ihrem Mix aus Chanson, Folk, Pop, Rock am 29. April im Kino Kulisse auftritt.

Fürs Bouleturnier in der Ettlinger Innenstadt soll Sand aufgeschüttet werden

Am Wochenende vom 23. bis 25. Juni schließlich erreicht das Jubiläumsjahr mit dem Festwochenende zum 70-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft seinen Höhepunkt. Neben einer Delegation aus Epernay reisen auch Freunde aus den Partnerstädten Middelkerke, Clevedon, Löbau und Menfi an.

Es soll eine gemeinsame E-Bike-Tour geben, und am Abend des 24. Juni wird nach dem offiziellen Festakt im Schlosshof bei Musik in der Schlossgartenhalle weitergefeiert.

Am 25. Juni ist unter anderem ein großes, für alle offenes Bouleturnier in der Stadt geplant. „Wir überlegen noch, ob wir Sand aufschütten oder Rindenmulch“, erklärte Kulturamtsleiter Christoph Bader bei der Vorstellung des Programms.

Ein Jubiläumsbier und eine Jubiläums-Champagnerkapsel

Zwei Besonderheiten gibt es am Jubiläumswochenende. Rudi Vogel vom Ettlinger Vogelbräu hat zugesagt, ein Jubiläumsbier zu brauen, das beim Festakt und in seinem Lokal ausgeschenkt wird.

Und das Team vom Stadtmarketing plant zusammen mit einem französischen Winzer eine Jubiläums-Champagnerkapsel mit einem Logo „70 Jahre Epernay-Ettlingen“.

Insgesamt lässt sich die Stadt das Jubiläumsprogramm 40.000 bis 50.000 Euro kosten, schätzt Sabine Süß vom Stadtmarketing.

Lob fürs Programm gab’s vom Epernayer Bürgermeister-Stellvertreter Rémi Grand, der zur Pressekonferenz im Rathaus per Video zugeschaltet war.

Das Jubiläumsfest sei von fundamentaler Bedeutung in Zeiten, in denen in 1.500 Kilometern Entfernung ein Krieg tobe und, so Grand, „Bomben auf Europa fallen“.

In Epernay liefen aktuell Gespräche mit Vereinen und dem örtlichen Jugendgemeinderat darüber, wie man die Verbindungen zu den deutschen Partnern intensivieren und das Ettlinger Jubiläumsprogramm um weitere Punkte anreichern kann.

Denkbar sei etwa ein Freundschaftsspiel der Ettlinger und der Epernayer Handballmannschaft, so Grand.