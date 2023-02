Hilfe für Erdbebenopfer: Lkw aus Ettlingen sind in der Türkei angekommen

Die wichtigsten Sachen gingen mit dem Flugzeug ab Frankfurt in die Türkei, Nahrungsmittel oder auch gesammelte Hygiene-Artikel. Das wurde über den Afad und das Türkische Konsulat organisiert. Kleidung wurde per Lkw transportiert.

Viele Lkw mit gebrauchter Kleidung wurden an der Grenze angehalten, wenn man nicht wusste, was drin ist. Deshalb hat die Türkei die Reißleine gezogen. Das Sortieren haben viele nicht gemacht. Wir haben alles deklariert und in Tabellen erfasst. Die über die Ditib-Moscheen losgeschickten Lastwagen sind angekommen, sie wurden durchgelassen – definitiv.