Vorschlag von Kassenärzte-Chef

Was die ärztliche Leiterin der Notaufnahme am SRH Klinikum Karlsbad von einer „Notaufnahme-Gebühr“ hält

Rund 40 Notfälle pro Tag werden laut der ärztlichen Leiterin im Schnitt in der Notaufnahme am SRH Klinikum in Karlsbad Langensteinbach behandelt. „Wir versuchen grundsätzlich allen zu helfen“, sagt sie. Manchmal werden Patienten aber auch an Fachärzte verwiesen.