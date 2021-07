In einem Brief, der im Oktober 2020 im Malscher Rathaus einging, erhob ein ehemaliger Schüler des Malscher Ehrenbürgers Anton Böhe schwere Vorwürfe gegen den Mann, der von 1952 bis 1985 als katholischer Pfarrer in der Gemeinde gewirkt hatte. Durch die Nachfrage eines Bürgers in einer Gemeinderatssitzung wurden die Vorwürfe im April 2021 publik. Weitere Betroffene und Menschen, die den 1998 verstorbenen Malscher noch aus seiner aktiven Zeit kannten, meldeten sich daraufhin. Forderungen nach der Aufhebung der Ehrenbürgerwürde, die Böhe 1982 verliehen worden war, und nach der Umbenennung der Anton-Böhe-Straße wurden laut. Eine Historische Kommission soll nun die Vorwürfe aufarbeiten, bevor über ein weiteres Vorgehen entschieden wird.