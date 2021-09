Branche in der Krise

Personalmangel: Vogelhausbräu in Ettlingen und Karlsruhe zieht die Notbremse

Gastronomen sind in Not: So mancher Beschäftigte verdient sein Geld inzwischen woanders. Das hat Konsequenzen. Erste Zwangsschließungen wegen zu wenig Mitarbeitern gibt es in Karlsruhe und Ettlingen.