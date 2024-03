Die deutsche Pop-Rock-Band Revolverheld ist Top-Act in Ettlingen. Mit ihr und Glasperlenspiel steht nun das Programm beim Sunny Lake Festival am Buchtzigsee.

Am Buchtzigsee

Die meisten Musiker für das Sunny Lake Festival vom 5. bis 8. September am Ettlinger Buchtzigsee standen bereits fest. Jetzt hat Veranstalter Yannic Neumann den BNN auch die letzten verbliebenen Top-Acts verraten.

Der von ihm versprochene „Kracher“ am Samstagabend ist die deutsche Pop-Rock-Band Revolverheld. Sie soll gewissermaßen auch das Zugpferd für das gesamte Festival sein. „Die passen nach Ettlingen“, glaubt Neumann. Mainstream-Rock werde hier erfahrungsgemäß gut angenommen.

Die Band wurde 2002 in Hamburg gegründet, hieß damals aber noch Manga, später Tsunamikiller und schließlich Revolverheld. Bekannt ist sie unter anderem für Songs wie „Halt dich an mir fest“, „Ich lass’ für dich das Licht an“ oder auch „Helden“, den offiziellen Nationalmannschafts-Fansong zur Fußball-EM 2008.

Ettingen ist für Revolverheld bislang einzige Spielstätte in diesem Jahr

„Wir hatten schon im Vorjahr Ambitionen, Revolverheld nach Ettlingen zu holen“, erzählt Neumann. Damals hat es nicht geklappt – und auch für dieses Jahr sah es zunächst nicht gut aus.

Denn eigentlich geht Revolverheld 2024 nicht auf Tour. Zu einem Stopp in Ettlingen hat sich die Gruppe um Frontsänger Johannes Strate schließlich doch überreden lassen. Das Sunny Lake Festival ist demnach – Stand jetzt – einzige Spielstätte von Revolverheld.

Derzeit nimmt die Band nach Aussage von Neumann ein neues Album auf, das im Sommer herauskommen soll – und dann in Teilen wohl auch am Buchtzigsee zu hören sein wird. „Damit sind wir dann ziemlich aktuell“, freut sich Neumann.

Vor Revolverheld tritt am Festival-Samstag Florian Künstler auf. Der Singer-Songwriter aus Berlin konnte während der Corona-Zeit über die Videoplattform TikTok zahlreiche neue Fans gewinnen. Mit seinem Song „Kleiner Finger Schwur“ landete er zuletzt auf Platz 45 der Charts.

Künstler, der dieses Jahr auf Tour geht, und Revolverheld passen Neumann zufolge gut zusammen – zumal beide Acts auf Deutsch singen.

Glasperlenspiel treten am ersten Festivaltag in Ettlingen auf

Festgezurrt ist unterdessen auch der Top-Act am Donnerstagabend, dem Eröffnungstag des Sunny Lake Festivals. Die Elektro-Pop-Band Glasperlenspiel soll dann reichlich Energie auf die Bühne bringen.

Und sie werden ihren wahrscheinlich größten Hit performen: „Geiles Leben“. Seit 2006 gibt es Glasperlenspiel bereits, die Band besteht aus dem Paar Daniel Grunenberg (Keyboard) und Carolin Niemczyk (Gesang). Letztere war auch schon Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Wir wollten schon eine relativ breite Masse abdecken. Yannic Neumann

Festival-Organisator

Damit steht es also fest, das musikalische Programm beim Sunny Lake Festival. Yannic Neumann ist optimistisch, dass es den Geschmack vieler Menschen treffen wird. „Wir wollten schon eine relativ breite Masse abdecken“, sagt er.

Eher ruhiger gehe es am Donnerstag mit Myle, Kelvin Jones und Glasperlenspiel zu. Der Freitag stehe dann ganz unter dem Motto „Party“, wenn „Cordula-Grün“-Sänger Josh, DJ Ötzi sowie als Headliner Lou Bega („Mambo No. 5“) Stimmung machen sollen.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der deutschen Musik und soll mit Myller, Florian Künstler und schließlich Top-Act Revolverheld den „Mainstream-Geschmack“ treffen. „Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.“

Reichlich zu tun gibt es für den Festival-Organisator und seinen Vater, Kinobetreiber Marcus Neumann, aber auch nach der musikalischen Planung.

„Wir müssen noch Foodtrucks festlegen, damit auch die Bewirtung stimmt“, sagt Neumann. Und auch das Lichtkonzept wolle man im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Da hatte das unter anderem von den Stadtwerken sowie der Stadt Ettlingen gesponserte Festival seine Premiere gefeiert.

Der Rest sei „viel Backstage-Planung“. Hier dürfen sich die Stars auf eine Ettlinger Kooperation freuen: Für deren Verköstigung sorgt die Ettlinger „Grillfluencerin“ Bettina Licht.

Sunny Lake Festival hat Platz für 5.000 Gäste pro Tag

Yannic Neumann hofft nun, mit dem Line-up zahlreiche Gäste an den Buchtzigsee zu locken. „Klar ist immer ein gewisser Druck dahinter, um unsere Kosten zu decken“, meint er.

Jeweils 1.500 Besucher am Donnerstag und Freitag sowie 2.500 am Samstag brauche man hierfür mindestens. „Die Marschroute sollte aber schon sein, 3.000 pro Tag ins Auge zu fassen“, meint Neumann. Maximal wäre am Buchtzigsee Platz für 5.000 Menschen.

Die Zahlen von der Premiere im Vorjahr will der Organisator auf jeden Fall übertreffen. Damals kamen insgesamt knapp 5.000 Besucher zum Sunny Lake Festival.

Der bisherige Ticketverkauf stimme ihn da zuversichtlich, so Neumann. Am besten laufe bisher der Freitag mit 1.050 verkauften Karten. „Aber die anderen Tage werden da sicher nachziehen.“