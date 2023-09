Erst gab’s sechs Wochen Open-Air-Kino – jetzt folgt das Sunny Lake Festival am Buchtzigsee. Kinochef Marcus Neumann hofft dort auf einen Überraschungsgast.

Nach dem Open-Air-Kino in Ettlingen ist vor dem Sunny Lake Festival am Badesee Buchtzig. Beide Events sind mit den Namen Marcus und Yannic Neumann verbunden. Während das eine gerade zu Ende gegangen ist, laufen fürs andere die Vorbereitungen.

Zunächst aber zum Sommerkino: Das zog trotz des sehr schlechten Wetters zum Start Ende Juli insgesamt 9.300 Besucher an. Volles Haus hatten die Neumanns unter anderem dreimal bei „Rehragout-Rendezvous“, außerdem beim „Gesang der Flusskrebse“ und bei „Im Taxi mit Madeleine“.

Zwei Vorstellungen fielen komplett ins Wasser, bei einigen anderen gingen während des Films die Schirme der Zuschauer auf. „Wir können trotzdem nicht klagen“, sagt Neumann.

Zumal pro Kopf an den Abenden deutlich mehr konsumiert worden sei. Zu gut 60 Prozent kamen die Open-Air-Fans aus Ettlingen, die weiteren 40 Prozent verteilen sich aufs Albtal und auf Karlsruhe.

Sunny Lake Festival am Buchtzigsee startet am 7. September

Schon Anfang der Woche geht’s am Buchtzigsee in die Vollen. Dort sollen ab 7. September Lotte (Donnerstag ab 20 Uhr), Guildo Horn (Freitag ab 21 Uhr) und die Dorfcombo (Samstag ab 20 Uhr) als Topacts rocken. Zudem sind zum Warm-up diverse DJs, die Partyband Knutschfleck oder auch Lisa Huber und Band verpflichtet.

Wir wollen das Sunny Lake Festival etablieren. Marcus Neumann

Veranstalter

„Wir sind mit dem Vorverkauf sehr zufrieden“, sagt Marcus Neumann, der mit dem Sunny Lake Festival Neuland betritt. Er will es im September künftig etablieren, „wenn’s gut läuft“.

Kooperationspartner sind das städtische Kulturamt und die Stadtwerke. Letztgenannte betreiben die Ettlinger Bäder und damit auch den Buchtzigsee, der sich für ein paar Tage in eine Musikarena verwandeln wird. Zumindest nachmittags und abends.

Die Badegäste zahlen während des Festivals einen ermäßigten Eintritt, müssen aber bis 16 Uhr (Donnerstag schon 15 Uhr) ihre Sachen zusammenpacken. Denn ab 17 Uhr wird die 16 Meter große Bühne auf der Wiese bespielt. Am Donnerstag bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag bis 23 Uhr.

Am Sonntag, wenn weder fürs Bad noch für die Musik Eintritt gezahlt werden muss, ist um 19.30 Uhr nach dem Auftritt von „Soulcafé“ Schluss.

Schaut Max Giesinger am Buchtzigsee vorbei?

Für die Dorfcombo seien mehr als 2.500 Tickets weg, für den Schlagerabend mit Altmeister Guildo Horn über 1.000. Einzig bei Lotte „könnten es gerne noch ein paar Käufe mehr sein“.

Man kennt die Sängerin aus Ravensburg vor allem aus ihrem Duett „Auf das, was da noch kommt“ mit Max Giesinger. Neumann sagt etwas sybillinisch und so, als ob er mehr wüsste: „Giesinger ist ja dafür bekannt, dass er auch mal spontan bei Events in der Gegend vorbeischaut.“

Am letzten Festivaltag, dem Sonntag, ist der Buchtzigsee auch Schauplatz für den ersten Triathlon der Ettlinger Spiel- und Sportvereinigung (ab 9 Uhr). Die Siegerehrung findet auf der Bühne statt.

Getränkeinseln und acht Foodtrucks

Es gibt beim Sunny Lake Festival Getränkeinseln, zudem acht Foodtrucks. Dort können sich die Gäste mit indischem und italienischem Essen versorgen, mit Grillklassikern und Eis.

Die Veranstalter setzen auf Mehrweg und eine Pfandbox für die Getränkebecher. Wer seine dorthin bringt, unterstützt örtliche Vereine wie den Tennisclub Blau-Weiß oder den Tierschutzverein. Sie erhalten das Pfand.

Die Sanitäranlagen vom Buchtzigsee können während der Festivaltage genauso genutzt werden wie zusätzliche Dixi-Klos auf dem Gelände. Wer mit dem Auto kommt, kann es auf dem Parkplatz vor dem Buchtzigsee abstellen oder auf einer benachbarten Wiese. Empfehlenswert ist die Anreise mit dem Rad.

Securitydienst und DLRG am Buchtzigsee

„Wir haben Leute, die einweisen“, sagt Neumann. Überdies habe man einen Securitydienst und die DLRG am See. Neumann und sein Sohn hoffen auf eine verständnisvolle Anwohnerschaft.

Ganz ohne Lärm sei die Veranstaltung nicht machbar. Der Schall gehe aber ins Industriegebiet und nicht Richtung Wohnbebauung. Zudem werde sogenannte Cardioid-Technik verwendet, mit der sich der Schall zielgenau begrenzen lasse. Das Ticket für die Abendveranstaltungen kostet 28 Euro pro Tag, eine Abendkasse ist eingerichtet.