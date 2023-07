Siebtes Open-Air-Kino: Diese Filme laufen in der Ettlinger „Kulisse“

Die Messlatte ist hoch gelegt: 15.000 Gäste würde Marcus Neumann gerne mit seinem Open-Air-Kino in diesem Sommer nach Ettlingen locken. Das wären nochmals etwas mehr als 2022. „Wir sind zuversichtlich, dass das Wetter genauso gut mitspielt wie im vorigen Jahr“, sagt der Betreiber der „Kulisse“ am Dickhäuterplatz.

Wie gewohnt wird sich das Event im Biergarten vor seiner Haustür abspielen. Dort gibt es insgesamt 460 Plätze, drei Reihen mit Liegestühlen ganz vorne und hinten ein paar Plätze an Bistrotischen.

32 Filme laufen bis zum 1. September im Open-Air-Kino in Ettlingen

Los geht das nunmehr siebte Open-Air-Spektakel am 20. Juli. Es dauert dann bis zum 1. September. Marcus Neumann und Sohn Yannic, der dabei ist, in Vaters Fußstapfen zu treten, lassen 32 Filme laufen und sagen übereinstimmend: „Der Vorverkauf ist der beste, den wir je hatten.“ Dabei seien sie noch gar nicht so richtig in die Werbung eingestiegen.

Wir haben 10.000 Handzettel und 300 Plakate gedruckt. Marcus Neumann

Kinobetreiber

Im Einzelhandel und in öffentlichen Einrichtungen liegen schon Handzettel aus, plakatiert werden soll noch bis hoch ins Albtal. „In Karlsruhe dürfen wir leider nach wie vor nicht werben, wiewohl fürs Gottesauer Open-Air-Kino in Ettlingen Reklame gemacht wird.“ Das sei schon ärgerlich.

Start des Kinosommers ist am 20. Juli mit einem Alpen-Filmfestival. Dort werden fünf Kurzfilme gezeigt, die sich mit den Bergen, Extremsport und Naturerlebnissen beschäftigten, erneut moderiert von der freien Autorin Sandra Freudenberg aus Bad Tölz.

Wir setzen viel auf französische und deutsche Filme. Yannic Neumann

Mitorganisator des Open-Air-Kinos

Bei der Auswahl der Streifen haben sich die Neumanns auch dran orientiert, „was bei unserem Kino-Publikum traditionell gut ankommt“. Das sind weniger die Action-Streifen, sieht man mal von „Top Gun Maverick“ am 3. August und dem neuen „Indiana Jones“ zum Finale am 1. September ab.

Amüsantes und Anrührendes im Programm

Stattdessen gibt es Amüsantes, Komisches oder auch Anrührendes. Etwa „Der Nachname“ (28. Juli), „Im Taxi mit Madeleine“ (29. Juli), „Das Lehrerzimmer“ (17. August) oder „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ am 23. August.

Nicht fehlen dürfen zwei Ladies Nights am 27. Juli mit „Caveman“ und am 30. August mit „Magic Mike: The Last Dance“. Die Frauen erhalten jeweils ein Glas Sekt als Dreingabe, die Männer bei der Men`s Night ein Bier. Für sie hat Markus Neumann „Manta Manta - Zwoter Teil“ ausgewählt am 8. August.

In Anwesenheit der Filmemacher zeigt er über den Sommer auch zweimal „Wild Westwegs“ (4. und 27. August). Am 4. August hat er ab 19.30 Uhr die Band Suntears verpflichtet, die die Musik zum Film gemacht hat. Und nach den beiden Marktfesttagen am 25. und 26. August darf zu vorgerückter Stunde in der „Kulisse“ zu DJ-Musik abgetanzt werden.

Schon jetzt groß nachgefragt ist der neue Film um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer. „Rehragout-Rendezvous“ nach dem gleichnamigen Krimi von Rita Falk flimmert am 5. August über die Leinwand und damit noch vor dem Bundesstart. Zwei weitere Termine dafür sind am 10 und 12. August angesetzt.

„Der Eberhofer hat seine Fans auch bei uns“, sagt Marcus Neumann, der am 6. August zusätzlich „Guglhopfgeschwader“ im Angebot hat.

Grillstation und Cocktails

Wer zum Open-Air an den Dickhäuterplatz kommt, kann sich dort an einer Grillstation stärken, zusätzlich richten die Veranstalter eine Cocktailbar ein. „Wir machen alles selbst, haben uns entsprechend personell verstärkt“, so Neumann. Acht zusätzliche Kräfte seien während des Freiluft-Events engagiert.

Der reguläre Betrieb im Kino gehe im übrigen weiter, nur im Foyer laufen keine Filme. Im Juli beginnen die Abende bei der Kulisse um 21.15 Uhr/21 Uhr, im Sommer rückt man dann etwas nach vorne mit der Anfangszeit auf 20.30/20.15 Uhr.

Die Preise seien „geringfügig erhöht worden“, mit 9,90 Euro für den Standardplatz in der Reihe aber „deutlich günstiger als in Karlsruhe“, wo Marcus Neumann zufolge am Gottesauer Schloss 12,90 Euro verlangt würden.

Leser können über Wunschfilm abstimmen

Lesern der Badischen Neuesten Nachrichten bieten die Neumanns die Möglichkeit, unter zehn Filmen, die auf der Kino-Homepage ab 8. Juli gelistet werden, ihren Lieblingsfilm zu wählen. Derjenige, der bis zum 31. Juli die meisten Klicks erhält, läuft dann am Montag, 14. August, zu einem ermäßigten Preis.