Die Stadt wendet laut Rathauschef Johannes Arnold (Freie Wähler) rund 184.000 Euro – inklusive innerer Verrechnungen – auf. Darin inbegriffen ist unter anderem auch der Security-Dienst. Außerdem der Druck von Flyern, die im Einzelhandel, an den Sternlesmarkthütten und in öffentlichen Einrichtungen ausliegen.

Rund 60 Stadtbedienstete arbeiten für den Sternlesmarkt vom Bauhof über die Gärtnerei bis zum Stadtmarketing. Aktiv sind zudem als Beleuchter die Stadtwerke. 80.000 Euro kommen über Standgebühren herein, die sich in gleicher Höhe bewegen wie vor der Pandemie. Die Stadt wirbt in Stadtbahnen und mit Plakaten an ihren Ausfallstraßen. Überdies in zwei Karlsruher Parkhäusern, so Luzie Weber vom Kulturamt.