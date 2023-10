Partys, Umzüge, geschmückte Häuser – zu Halloween ist auch in der Region um Ettlingen einiges geboten. Wo man sich besonders schön gruseln kann.

Für die einen geht es um möglichst viele Süßigkeiten, für die anderen um Party. Und manch einer dekoriert sogar sein ganzes Haus für diesen speziellen Tag: Halloween. Am Dienstag, 31. Oktober, ist es wieder so weit mit dem großen Gruseln.

Einst wurden am Abend vor Allerheiligen böse Geister vertrieben. Heute schmücken schaurige Kürbisgesichter die Häuser, während als Monster, Hexen oder Skelette verkleidete Kinder für „Süßes oder Saures“ an den Türen klingeln.

Auch in Ettlingen und Umgebung ziehen die kleinen Halloween-Fans wieder von Haus zu Haus. Doch auch für Erwachsene ist an dem Tag Programm geboten. Unsere Redaktion hat einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Ettlingen

In der Schlossgartenhalle steigt ab 21 Uhr zum ersten Mal eine Halloweenparty der neuen Veranstaltungsreihe „Ettlingen by night“.

Bis zu 800 Gäste können bis 4 Uhr zu DJ-Musik tanzen und Beerpong spielen, dazu gibt es Cocktails, Longdrinks und Bier des Ettlinger Start-ups Fusel.

„Man kann im Halloween-Outfit kommen, muss aber nicht“, sagt Organisator Daniel Schindler, für den es das dritte Event von „Ettlingen by night“ ist.

Karten für die „Club 27 – Halloween Edition“ gibt es für sechs Euro im Vorverkauf bei der Ettlinger Tourist-Info oder online auf Reservix (zuzüglich Gebühr). An der Abendkasse kostet der Eintritt acht Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.ettlingen-by-night.de.

Ein Halloween-Programm für Jung und Alt in Ettlingen-Oberweier bieten die Buschbach-Gugge. „Holt eure Halloween-Kostüme aus dem Schrank und ab nach Oberweier“, schreibt die Fastnachtsgruppe in ihrer Ankündigung.

Los geht es um 18 Uhr vom Marktplatz aus mit einem Kinderumzug mit zwei Hexengruppen. In der Waldsaumhalle können die Kleinen dann ab 18.30 Uhr bei einer Kinderdisko weiterfeiern. Der Eintritt ist frei, es gibt Essen und Trinken.

Ab 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) gehört die Halle den Erwachsenen. Unter dem Motto „Verguggtes Halloween“ steigt die große Party mit dem Sound von DJ Pit ’n’ Beat, Guggemusik sowie verschiedenen Tanzgruppen. Auch dafür ist der Eintritt frei, es gibt Verpflegung und Barbetrieb.

Das Café Gringel in Ettlingenweier kündigt derweil ein „schauriges Come-Together“ für Kinder an. Von 18 bis 21 Uhr geht es direkt neben der Kirche rund. Für Verpflegung sei gesorgt, so das Café.

Malsch

Für Familie Schildknecht aus Malsch beginnt das große Gruseln traditionell schon Anfang Oktober. Dann wird die Außendekoration für ihr Horrorhaus in der Kärntnerstraße 21 aufgebaut. Inzwischen hat die aufwendige Dekoration zu Halloween schon Tradition.

„Angefangen haben wir ganz klassisch mit geschnitzten Kürbissen und ein paar Gespenstern. Jedes Jahr kam dann etwas mehr dazu“, erzählt Jule Schildknecht, die wie ihr Mann und ihr Bruder großer Halloween-Fan ist.

Wir überlegen uns den einen oder anderen Spezialeffekt. Jule Schildknecht

über ihr Horrorhaus in Malsch

Kurz vor dem 31. Oktober wird dann auch innen geschmückt. Es gibt Monster und Hexen, gruselige Musik und jede Menge Süßigkeiten – so ähnlich wie beim bekannten Horrorhaus in Durmersheim.

„Wir schlüpfen auch selbst in unsere Charaktere und überlegen uns den einen oder anderen Spezialeffekt“, kündigt Schildknecht an.

Kinder und Erwachsene – am liebsten kostümiert – können sich im Garten und im Haus umschauen und ordentlich gruseln. Der Eintritt ist frei, es wird aber eine Spendenkasse aufgestellt, so Schildknecht.

Fans geselliger Spiele kommen beim Halloween-Schockturnier im Eventhaus Nightlife (Daimlerstraße 1) auf ihre Kosten. Beim „Schocken“ geht es darum, durch einen möglichst guten Wurf den anderen Mitspielern Strafpunkte aufzubrummen – zumal es sich dabei um ein Trinkspiel handelt.

Los geht das Turnier um 20 Uhr, das Startgeld beträgt zehn Euro. „Jeder im Kostüm bekommt einen Pfeffi aufs Haus“, verspricht das Eventhaus in seiner Ankündigung. Anmelden kann man sich telefonisch unter (01 76) 24 51 61 53.

Marxzell

Halloween in historischem Ambiente wird im Dorfmuseum „Kantebuahaus“ in Marxzell-Pfaffenrot (Pforzheimer Straße 9) gefeiert.

Der Heimatverein Pfaffenrot und die Gruppe „schocker.inc“ sorgen nach eigenen Angaben für eine gruselige Atmosphäre in dem mehr als 230 Jahre alten Gebäude.

Los geht die kostenfreie Gruselei um 18 Uhr, Ende ist um 22 Uhr. Es gibt auch Essen und Trinken, so der Heimatverein. Halloween-Kostüme bei den Besuchern seien willkommen, aber nicht obligatorisch.

Bad Herrenalb

Die schaurigste Feier im Umkreis versprechen die Bernbacher Dorfhexen. Die Halloween-Party des Faschingsvereins steigt ab 20 Uhr am Bernbacher Sportplatz (Frauenalber Straße).

Nach Angaben der Dorfhexen kann zu Musik getanzt werden, außerdem ist die Bar geöffnet.

Waldbronn

Schlittschuhlaufen und dabei zu DJ-Musik Halloween feiern – das verspricht die Party im Eistreff Waldbronn. Wie bei der Wochenend-Disko wird es neben der Musik auch eine Lichtshow geben, zudem ist die Eishalle passend zu Halloween geschmückt.

Los geht die Party um 18 Uhr, Ende ist um 22 Uhr. „Unter allen, die verkleidet kommen, verlosen wir Tickets“, sagt Geschäftsführer Alexander Schroth. Karten gibt es an der Tageskasse sowie online unter bnn.link/4F7.