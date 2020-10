Anfrage beim Justizministerium

Corona-Hilfe für Thermal- und Mineralbäder Waldbronn und Bad Herrenalb in Sicht?

Die Ettlinger Grünen-Landtagsabgeordnete Barbara Saebel hat sich an Guido Wolf gewandt. Das Justizministerium des CDU-Politikers ist auch für Tourismus zuständig. Saebel will Finanzhilfen in der Corona-Krise organisieren - auch für die Bäder in Waldbronn und Bad Herrenalb