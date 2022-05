Am Sonntag gilt es: Wer lenkt die nächsten acht Jahre die Geschicke der Kurgemeinde Waldbronn? Zur Wahl stehen in der zweiten Runde Christian Stalf (CDU) und Sebastian Haag (SPD).

Am 8. Mai, als noch sechs Kandidaten Bürgermeister werden wollten, trennten die beiden Erstplatzierten nur wenige Stimmen. Das Rennen um die Nachfolge von Franz Masino (parteilos) ist also offen.

Die BNN stellten den Bewerben im Vorfeld ein paar Fragen. Auch um die Beiden einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Teils überraschend ihre Antworten.

Was zeigen Sie jemandem von Waldbronn, der zum ersten Mal in die Gemeinde kommt?

(Wieder-)Belebung der Nahversorgung in Etzenrot, etwa ein kleiner Wochenmarkt.

Charles de Gaulle, weil er europäische, französische und deutsche Geschichte in einer Person vereint.

Triathlon, weil sich Ausdauer, Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit am Ende immer auszahlen.

Was ist Ihre größte Schwäche?

Jackpot für Waldbronn – was machen Sie mit einer Million Euro für die Gemeinde?

Was läuft in Waldbronn gut, was eher nicht?