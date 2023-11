Die Werbegemeinschaft Ettlingen, der Zusammenschluss der Händler in der Innenstadt, möchte das Blue Night Shopping aufgeben. Eine verlängerte Öffnung der Geschäfte bis in den späten Abend an einem Freitag im Herbst sei aus der Mode gekommen, hieß es bei der Jahreshauptversammlung am Montagabend.

Blaue Beleuchtung wirkt eher kalt

Zudem sei die blaue Beleuchtung auf Plätzen und an Fassaden eher abschreckend, da kalt. Statt des Blue Night Shoppings setzt der Vorstand um Christian Rissel auf ein Angebot, das früher am Nachmittag startet und sich dann bis in den Abend hinein zieht.

„Ähnlich wie Mai Happy Day im Frühjahr“, sagte er bei der Zusammenkunft. Offen ist, ob man am Freitagstermin festhalten oder auf einen Samstag gehen soll.

Hier will Rissel vor einer Entscheidung die Mitglieder der Werbegemeinschaft nochmals um ihre Meinung bitten. Einig war man sich zudem, dass bei den Events möglichst nicht mehr Foodtrucks in bisheriger Zahl stehen sollen.

Weniger Foodtrucks vor den Türen der Gastronomie gewünscht

Ein paar seien in Ordnung, da es immer Besucher gebe, die „nur etwas auf die Hand wollen“. Es sei aber unglücklich, wenn die Trucks ausgerechnet vor den Türen der Gastronomie platziert würden.

An Adventssamstagen soll bis 18 Uhr geöffnet sein

Denkbar ist für die Werbegemeinschaft, das längere, aber nicht zu lange Shopping am Abend mit einer Art Straßenmarkt vor den Läden zu verbinden – gutes Wetter ist dafür aber Voraussetzung.

Optimistisch sind die Händler für die kurze Adventszeit. Die Stiefelrallye für Kinder mit einer Rekordabgabe von 800 (!) Stiefeln werde Frequenz bringen und viele Familien anlocken.

Zudem „wollen wir möglichst alle an den Adventssamstagen bis 18 Uhr unsere Geschäfte offen halten“, so Rissel. Schwarze Flecken dürften im Zentrum nicht sein.

Im kommenden Jahr wird es nach mehrjähriger Corona-Pause wieder einen Neujahrsempfang in Kooperation mit der Dehoga und dem Gewerbeverein geben. Termin ist der 19. Januar im Schloss.

Wieder zwei verkaufsoffene Sonntage

Zudem die beiden verkaufsoffenen Sonntage – einen im März und einen im Oktober. Der erste ist kombiniert mit dem Autosalon, der zweite mit dem Herbstmarkt.

Letzterer wurde vor ein paar Wochen schon mit einem neuen, moderneren Plakat beworben, und auch der Autosalon erhält ein Facelifting: Er findet am 10. März 2024 unter dem Titel „Auto &Mobil“ statt, um damit zusätzlich Roller- und Radfahrer und die entsprechenden Händler anzusprechen.

Eng ist die Zusammenarbeit der Werbegemeinschaft mit dem Stadtmarketing. Deren Vertreterin Nicole Bär ließ wissen, dass aus dem Bundesförderprogramm zukunftsfähige Innenstadt Geld für eine gefällige Möblierung und für Blumenkugeln als über den Straßen hängender Sommerschmuck ausgegeben wurde.

„Wir wollen das noch auf ein paar Straßen mehr erweitern“, so Bär. Geplant sei ferner ein Leerstandmanagement. Hier erwarte man bis Februar das Konzept einer beauftragten Agentur.

Papiergutscheine verlieren ihre Gültigkeit

Christian Rissel erinnerte daran, dass der Ettlinger Gutschein gern gekauft werde, sowohl als Geschenk- als auch als Arbeitgebergutschein. Allerdings verliert er in Papierform seine Gültigkeit Ende des Jahres. Künftig existiert er ausschließlich nur noch als digitale Karte.

Zu den Wahlen: Hier wurden Claudia Golder, Werner Löffler, Nicole Bär und Sandra Stebner in den Vorstandämtern bestätigt. Neu im Team ist Nadine Eisele als Beisitzerin.