Fehler im System stört Karlsruher S-Bahn-Betrieb

Massive Probleme im S-Bahn-Verkehr der Karsruher Verkehrsbetriebe. Eine Störung schränkte am Dienstagmorgen den Gleisverkehr in Karlsruhe stark ein. Zwischen 5 und 8 Uhr fielen mehrere Verbindungen aus.

Wegen eines mehrstündigen Systemausfalls bei der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) und den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) ist es am Dienstagmorgen zu Problemen im gesamten Nahverkehr des Großraums Karlsruhe gekommen. AVG und VBK bezeichneten die Probleme in einer Mitteilung als „massiv“.

Fahrdienstleiter, die für das Streckennetz zuständig sind, mussten auf sogenannte Notbedienplätze ausweichen, um den Bahnbetrieb von dort aus zu steuern. Nach Informationen der beiden der Verkehrsbetriebe fiel aufgrund der Störung zwischen 5 und 8 Uhr „eine sehr große Zahl“ an Fahrten im S-Bahn-Verkehr. Außerdem kam es zu teils längeren Verspätungen. Besonders die Linie S4 sei stark betroffen gewesen.

Entgleisung auf Linie S2 sorgt für Sperrung bei Blankenloch

Mehrere Straßenbahnen mussten am frühen Morgen auf freier Strecke stehen bleiben, ehe die Fahrdienstleiter ihre Arbeit auf den Notbedienplätzen wieder aufnehmen konnten. AVG und VBK begründen das Vorgehen damit, dass nur so ein sicherer Bahnbetrieb gewährleistet werden konnte. Fahrdienstleiter sind bei den jeweiligen Unternehmen für die Bewegungen auf dem ihnen zugeteilten Streckenabschnitt verantwortlich. Ohne deren Aufsicht darf kein Zug oder Tram rollen.

Auch an mehreren Bahnübergängen im Streckennetz der AVG kam es zu Störungen. Nach Informationen der Karlsruher Polizei kontrollierten Beamte die Ampeln an den Übergängen. Was die Probleme im System ausgelöst hatte, ist derzeit nicht bekannt.

Eine Sperrung auf der Bahnlinie S2 bei Blankenloch schränkte dazu den Bahnverkehr bis voraussichtlich 12 Uhr ein. Hier entgleiste gegen 7 Uhr eine Bahn.