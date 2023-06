Im Newsroom in Karlsruhe laufen die Nachrichten-Fäden zusammen

Im BNN-Haupthaus in Neureut laufen die Fäden zusammen. Redakteure von BNN und BT sitzen dort Tisch an Tisch und haben die aktuellen Themen im Blick.

Im Newsroom in Karlsruhe-Neureut laufen die Fäden zusammen. Redakteure von Badischen Neuesten Nachrichten und Badischem Tagblatt sitzen hier, im BNN-Haupthaus, Tisch an Tisch, die aktuellen überregionalen Themen im Blick. Politik, Land, Wirtschaft, Kultur, Vermischtes und Sport: Was hält der Tag bereit – und was macht die Zeitung in gedruckter Form und online daraus?

Erste Pflöcke werden schon am Morgen gesetzt. In großer Runde werden die Nachrichten und Themen des Tages besprochen. Ist Hansi Flick noch als Bundestrainer zu halten? Wie geht es weiter nach dem Brand im Europa-Park? Zwei tödliche Unfälle auf der A5, die Lage in der Ukraine, überlastete Züge in Deutschland, das neue Heizungsgesetz.

Eine Kollegin schreibt über das Revival der 80er Jahre, ein Kollege hat mit einem Forscher gesprochen, der einst mit dem Titan-Tauchboot in den Ozeantiefen unterwegs war, und die Nachrichtenagentur dpa bietet eine Hintergrundstory dazu, was es mit dem Wurf einer Handgranate auf eine Trauerfeier in Baden-Württemberg auf sich hat. Und und und.

Newsroom in Karlsruhe kann stets auf aktuelle Begebenheiten reagieren

Dann gehen sie ans Werk – die Autoren, die recherchieren, zu Terminen gehen und schreiben, und die Editoren, die die Zeitungsseiten planen und mit den BNN- und BT-Autorentexten sowie Beiträgen der Nachrichtenagenturen und Korrespondenten füllen, die für BNN und BT arbeiten. In Washington sitzen diese beispielsweise, in London, Istanbul, Brüssel, Stuttgart oder Berlin.

Dabei gilt es, stets auf aktuelle Begebenheiten zu reagieren – auf Ergebnisse eigener Recherchen, auf Meldungen der Polizei – und natürlich auf die Nachrichten aus aller Welt, die Presse-Agenturen wie dpa oder AFP rund um die Uhr liefern. Die letzten Tasten werden an den Mantelredaktionsrechnern von BT und BNN erst spät am Abend gedrückt – oft nach 23 Uhr.

Bei all dem profitieren die Badischen Neuesten Nachrichten und das Badische Tagblatt davon, dass sie seit Mai 2021 eine redaktionelle Einheit bilden. Noch näher rückten beide Zeitungen zusammen, als im Frühsommer 2022 die BT-Mantelredakteure nach Neureut zogen und die überregionalen Redaktionen seither auch räumlich eine Einheit bilden – wie inzwischen die Lokalredaktionen in Mittelbaden.

Das heißt: Alles wird gemeinsam besprochen, und Autorenbeiträge, egal, ob von BT- oder BNN-Redakteuren, laufen in beiden Zeitungen mit. Produziert wird bislang dennoch nebeneinander und getrennt – den unterschiedlichen Redaktionssystemen sowie Zeitungsformaten und -layouts ist das geschuldet, die jeweils eigene Planungen erfordern.

Am 1. Juli werden BNN und BT auch auf dem Papier eins

Am kommenden Freitag, wenn die erste Ausgabe des BT als Marke der BNN im neuen Format produziert wird, wird nun auch das zusammengeführt. Die Teams verschmelzen endgültig, Systeme und Format werden vereinheitlicht, die Umsetzung der Planung erfolgt dann sozusagen aus einer Hand.

Und wenn dann am Samstag, 1. Juli, die neuen Print-Ausgaben in Mittelbaden erscheinen, dann sind BNN und BT auch auf dem Papier eins geworden.