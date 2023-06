In der Baden-Badener Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße 4 beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fragen zu allen Print- und Onlineangeboten von BNN und BT. Wir stellen das Team vor.

Wer eine Anzeige aufgeben möchte oder eine Frage zu seinem Abonnement hat, ist auch nach der Fusion von BT und BNN in der Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße 4 genau richtig. Im Zentrum Baden-Badens haben Leserinnen und Leser sowie Anzeigenkunden auch weiterhin die Möglichkeit, sich persönlich und individuell beraten zu lassen.

Dieser Service liegt Geschäftsstellenleiter Andreas Hebe sehr am Herzen: „Der persönliche Kontakt ist das A und O“, sagt er. Die Geschäftsstelle in der Innenstadt sieht Hebe als einen „Ort der Begegnung“. Das direkte Gespräch festige dabei die Bindung zum Kunden.

Seit Jahrzehnten in Wilhelmstraße in Baden-Baden

„Das ist nur ein Beweggrund für den Verlag, auch weiterhin in den Innenstädten Präsenz zu zeigen“, betont Hebe. Die Badischen Neuesten Nachrichten sind schon seit Jahrzehnten in der Wilhelmstraße 4 ansässig, das Team des Badischen Tagblatts ist Anfang Januar 2022 hinzugekommen.

Seither betreuen Janina Binz, Dagmar Frank, Christiane Kärst, Ursula Langenickel, Ulrike Schuler-Brauer, Isabelle Himmel und Kristijan Krstic gemeinsam die Anliegen von Leserschaft und Anzeigenkunden der bislang zwei Zeitungen. Diese Tätigkeit werden sie in bewährter Weise auch nach der Fusion von BNN und BT fortführen, wenn das Badische Tagblatt unter der Dachmarke „Badische Neueste Nachrichten“ erscheinen wird.

Geschäftsstelle dient als Anlaufpunkt

„Der tägliche Umgang mit unterschiedlichen Menschen macht mir sehr viel Spaß“, sagt Ulrike Schuler-Brauer. „Und die Vielfalt der Aufgaben“, ergänzen Janina Binz und Isabelle Himmel. Sie und ihre Kolleginnen beraten und helfen beim Aufgeben von Klein-, Familien- oder Geschäftsanzeigen.

Und sie beantworten alle Fragen rund um das Zeitungsabonnement für die gedruckte Ausgabe oder das E-Paper. Und natürlich kann man dort auch das BT im Einzelverkauf erwerben. Doch noch viel mehr hat die Geschäftsstelle zu bieten. Andreas Hebe verweist unter anderem auf das breit gefächerte Handelswarenangebot mit wechselnden Artikeln: „Zahlreiche Bücher und Ratgeber haben wir zum Beispiel – vor allem mit regionalem Bezug. Da findet man auch immer kleine Geschenkideen oder Mitbringsel.“

Derzeitiger Verkaufsschlager ist der Bewegungsmelder in Form eines Vogels, weiß Schuler-Brauer. Aber auch Wander- und Kinderbücher seien gut nachgefragt, sagt Binz. Dauerbrenner seien zudem Baden-Fahne und Baden-Memory, so Krstic. Aber auch Tickets zu allen gängigen Veranstaltungen sind in der Geschäftsstelle erhältlich.

Und wen es in die Ferne zieht, der kann sich in der Geschäftsstelle über die zahlreichen Leserreisen informieren und mit der Buchung seine Urlaubspläne verwirklichen. „Mehr als 50 verschiedene Ziele haben wir im Angebot“, sagt Hebe.