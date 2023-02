Am Städtischen Klinikum Karlsruhe wird am Donnerstag gestreikt

Nachdem am Dienstag bereits die Türen in zahlreichen Kitas geschlossen blieben, wird am Donnerstag auch im Städtischen Klinikum Karlsruhe gestreikt. Die Patientenversorgung soll sichergestellt sein.

Die Gewerkschaft Verdi ruft Mitarbeitende am Städtischen Klinikum in Karlsruhe zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Dieser soll am Donnerstag, 16. Februar, stattfinden, wie das Klinikum am Dienstag mitteilte. Mit dem Streik will die Gewerkschaft die Durchsetzung ihrer Forderungen in der laufenden Tarifrunde untermauern.

Mit Beginn der Frühschicht bis Mitternacht werden Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Studierende ihre Arbeit niederlegen.

Der Warnstreik kann zu Einschränkungen im Krankenhausbetrieb führen. Deshalb habe die Geschäftsführung des Klinikums Vorkehrungen zur Sicherstellung der Patientenversorgung getroffen.

Planbare Operationen werden in Karlsruhe verschoben

So wurde unter anderem eine entsprechende Notdienstvereinbarung mit Verdi vereinbart. Durch die Notdienstvereinbarung sei die medizinische, pflegerische und sonstige Versorgung der Patientinnen und Patienten gesichert.

Behandlungen und Operationen, die aus medizinischer Sicht verlegbar sind, wurden oder werden verschoben, heißt es weiter. Lebensnotwendige Operationen würden jedoch durchgeführt. Auch alle Notfälle wurden trotz Warnstreik aufgenommen und versorgt.