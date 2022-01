Landesweit rund 7.700 Covid-Infektionen an Schulen

Wie lief die erste Schulwoche in der Region?

Die Bilanz nach einer Woche Unterricht an baden-württembergischen Schulen: Rund 7.700 Covid-Infektionen bei Schülern und Lehrern meldet das Kultusministerium in Stuttgart zum Wochenende. Die BNN geben einen Überblick, wie es in der Region aussieht.