Impf- und Testangebote in Karlsruhe werden ausgebaut

Um möglichst vielen Menschen ein Impfangebot machen zu können, bieten neben den niedergelassenen Ärzten weitere Stellen in Karlsruhe Impfmöglichkeiten an. Seit 6. Dezember steht auch das Kammertheater wieder als Impfstelle zur Verfügung, wie die städtische Pressestelle mitteilte.

Viele Impfangebote im Stadt- und Landkreis Karlsruhe (vorrangig in Arztpraxen) erfasst die Übersichtskarte auf dem Corona-Portal. Weitere landesweite Aktionen finden Impfwillige über die Internetseite der Kampagne dranbleiben-bw.de.

Impfen im Ettlinger Tor und im Kammertheater

Im Einkaufzentrum Ettlinger Tor und im Kammertheater impfen die Mobilen Impfteams des Landes täglich – die Uhrzeiten und Terminbuchungsmöglichkeiten sind der Übersicht unter impfen-ka.de zu entnehmen.

Um Wartezeiten möglichst zu reduzieren, bittet das städtische Organisations-Team um eine gewisse Termintreue, wenn Impftermine fest gebucht sind. Aufgrund der dichten Taktung können Wartezeiten dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Corona-Impfung im Schlachthof und im Theater

Am Sonntag, 12. Dezember, können sich alle Impfwilligen im Karlsruher Club Substage im Alten Schlachthof den schützenden Piks gegen Corona verabreichen lassen. Aktuell sind alle Termine vergeben, aufgrund von Absagen sind jedoch kurzfristig Zeitslots auf der Internetseite des Substage verfügbar.

An bislang drei Terminen im Dezember stellt auch das Badische Staatstheater seine Räumlichkeiten im Neuen Entree für eine öffentliche Impfaktion zur Verfügung: mittwochs jeweils von 12.30 bis 17 Uhr. Für den 8., 15. und 22. Dezember können online Terminfenster gebucht werden, die aber aktuell vergriffen sind.

Auch die Impfungen über das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Städtischen Klinikum sind überwiegend ausgebucht. Die Impfstelle befindet sich im Haus V an der Moltkestraße/Ecke Kußmaulstraße.

Termine für Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen müssen online unter impfen-skk.de vereinbart werden, Zeitfenster sind von Montag bis Freitag zwischen 8 und 13 Uhr freigeschaltet. Neue Termine stellt das Klinikum regelmäßig ein. Für alle genannten Impfoptionen sind in jedem Fall eine verbindliche Terminbestätigung, eine Krankenversicherungskarte, ein Personalausweis und, wenn vorhanden, ein Impfausweis erforderlich.

Eine Sonderimpfaktion von Neureuter Ärzten, Apothekern, dem Deutschen Roten Kreuz Neureut sowie der Ortsverwaltung, die am Freitag, 10. Dezember in der Sporthalle des Schulzentrums stattfindet, war ebenfalls bereits nach kürzester Zeit ausgebucht. 700 Termine wurden vergeben. Möglicherweise werden weitere Aktionen geplant.

Seit Eintritt in die Alarmstufe II ist in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens der Zutritt nur unter den Vorgaben der 2G-plus-Regel möglich, also nur mit einem negativen Corona-Testergebnis zusätzlich zum Geimpften- oder Genesenennachweis. Wer sich auf das Corona-Virus testen lassen möchte, kann auf eine hohe Zahl an kostenlosen Teststellen in der Region Karlsruhe zurückgreifen. Aktuell gibt es 327 Angebote, die online einsehbar sind.