Karlsruhe baut in den nächsten Jahren die zentrale Einkaufsstraße um. Los gingen die Arbeiten am Montag. Am Dienstag lud der Oberbürgermeister Frank Mentrup zum offiziellen „Baggerbiss“.

Selbst packt Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) dann doch nicht an: Zum offiziellen „Baggerbiss“ an der Baustelle am Marktplatz klettert der Rathauschef zwar zum Führerstand hoch. Doch es ist Baggerführer Tobias Bickel, der am Dienstagmittag die Schaufel bedient. Zusammen mit seinen Kollegen von der Neureuter Firma Schempp trägt er bereits seit Montag den Oberflächenbelag ab. Auch die Gleise werden weichen.

Passanten bleiben stehen, verfolgen den offiziellen Termin und filmen, wie sich der Abschnitt schon verändert hat. Zahlreiche Kommunalpolitiker und ebenso der frühere Oberbürgermeister Gerhard Seiler (CDU) sind vor Ort. „Da ist echt schon was passiert auf dieser Baustelle“, sagt eine Frau staunend.

Neue Oberfläche für die Kaiserstraße

Mentrup spricht vom nächsten Abschnitt der Fertigstellung der Innenstadt. Ende 2021 wurde der Stadtbahntunnel eröffnet, 2022 der Autotunnel in der Kriegsstraße freigegeben. Jetzt wird in der Kaiserstraße abschnittsweise die Oberfläche neu gemacht.

Der Oberbürgermeister verweist auf veraltete Leitungen im Untergrund. „Sie stammen zum Teil aus den 1960er Jahren.“ Diese werden nun erneuert.

Die Oberfläche wiederum besteht künftig aus einem „hochwertigen, hellen Naturstein“. Mentrup verweist auf eine gewisse Unruhe, die in der Kaiserstraße aufgrund der unterschiedlichen Gebäudestruktur herrsche.

Die neue Oberfläche solle darüber eine Art Gesamtklammer legen und für eine ruhigere Grundstruktur sorgen. Aufenthaltsqualität sei künftig das Stichwort. „Nur einkaufen reicht nicht mehr.“ Mentrup ist sicher: „Die Attraktivität der Innenstadt wird deutlich erhöht.“

Doch nun wird eben erst mal gearbeitet, was mit Lärm und Beeinträchtigungen einhergeht. „Pro Baufeld sind drei bis vier Monate geplant“, erklärt der Verwaltungschef. Die Arbeiten starten jetzt am Marktplatz sowie in der Ritterstraße.

Für den gesamten Abschnitt zwischen Kreuz- und Ritterstraße rechnet das Tiefbauamt mit einer Baudauer von etwa zweieinhalb Jahren. Abschnittsweise wandern die Absperrungen. Bis die gesamte Strecke zwischen Berliner Platz und Europaplatz fertig ist, vergehen der Planung der Stadt zufolge sechs bis acht Jahre.

Gute Nachrichten für Fans des Weihnachtsmarktes

Für Fans des Weihnachtsmarkts blickt Marktamtschef Armin Baumbusch nach vorne: „Wir gehen davon aus, dass der Christkindlesmarkt am Marktplatz ohne Einschränkungen laufen kann. So planen wir derzeit auch.“

Um die Baustelle herumgehen müssen am Marktplatz aber schon an diesem Wochenende Besucher des Fest der Sinne. „Auswirkungen wird es ebenso beim Stadtfest im Herbst geben“, erklärt Dennis Fischer.

Er ist bei der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) für das Citymarketing zuständig. Er betont: „Wir freuen uns auf die neue Kaiserstraße.“ Ebenso geht es Baubürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos): „Natürlich gibt es jetzt Beeinträchtigungen. Aber danach haben wir ganz andere Möglichkeiten der Begegnung und des Aufenthalts.“

Karlsruhe lässt Wasserspiele aus

Die Baustelle am Marktplatz wird nach Angaben von Fischer nächste Woche und damit nach dem Fest der Sinne noch wachsen: Zwischen dem früheren Café Böckeler und dem U-Strab-Zugang werden Zäune aufgestellt, weil dort Lagerflächen für den Umbau des Eckgebäudes gebraucht werden. Die Wasserspiele am Marktplatz wiederum bleiben vorerst aus, sagt Mentrup.

Die Oberflächenarbeiten im ersten Bauabschnitt umfassen eine Fläche von 13.000 Quadratmetern. Wo heute noch Gleise liegen, wird ein Zierband eingebaut. Ansonsten werden großformatige Natursteinpflaster verlegt.