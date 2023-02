Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe, Aileen Sager (23) aus Birkenfeld und Natalie Nock (29) aus Baden-Baden möchten am Mittwoch, 22. Februar, ab 20.15 Uhr bei RTL auf Mallorca die Jury von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) von ihrem Können überzeugen und weiterkommen.

Etwas überrascht waren die DSDS-Kandidaten, dass sie die ersten Nächte in einem Zeltlager auf einem mallorquinischen Acker statt in einem Hotel oder einer Villa verbringen mussten. Es gab keinen Strom und nur zwei Dixi-Klos sowie zwei Duschen.

Sechs Leute mussten sich ein Zelt teilen, die Handys abgegeben werden. „Wir Kandidaten nannten das Zeltlager einfach Dschungelcamp“, sagt Sager. Aber einen Vorteil hätte es gehabt: Die Gruppe hätte sich schnell besser kennenlernen können.

Auf einer Alpaka-Farm müssen sie vor Dieter Bohlen, Leony, Katja Krasavice und Pietro Lombardi in Gruppen auftreten. Nach den Aufführungen müssen sich insgesamt zehn DSDS-Teilnehmer auf den Heimweg machen.

Das sind alles Mädels, die ich total lieb gewonnen habe. Marleen Schäfer, DSDS-Kandidatin aus Karlsruhe

Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe singt gemeinsam mit Monika Gajek (21) aus Salzgitter, Tatjana Ivanovic (20) aus Pfäffikon (Schweiz) und Dilara Sabahat (17) aus Neumünster „Easy On Me“ von Adele.

„Das sind alles Mädels, die ich total lieb gewonnen habe“, sagt Schäfer, die ihrer Meinung nach stimmlich mehr hätte abliefern können, aber sehr aufgeregt war.

Das Lied finde sie cool und es sei eine Ballade, die auch komplett in ihre Richtung gehe. Auch die Camping-Zeit gefiel ihr als erfahrene Camperin gut. Allerdings habe sie die komplett falschen Klamotten dabeigehabt und die Mücken hätten genervt.

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld und Natalie Nock (29) aus Baden-Baden sind mit Vivien Ververgaert (28) aus Weeze und Olivia Reichert (22) aus München in einer Gruppe. Sie interpretieren „Ich sterb für dich“ von Vanessa Mai.

Baden-Badenerin trat vor 1.000 Besuchern im Bierkönig auf

„Ich habe sehr viel geübt, bis zum Umfallen beziehungsweise bis in die Nacht“, sagt Nock, die am Abend zuvor noch vor über 1.000 Gästen im Bierkönig gesungen hatte. In diesen Genuss kam die Baden-Badenerin, da sie unter den letzten 40 Kandidaten mit zwei weiteren Kandidaten am meisten überrascht hatte und ein Sonderlob erhielt.

Den Song von Vanessa Mai, den Dieter Bohlen geschrieben hat, höre sie immer wieder gerne im Auto. Mit Aileen Sager verstehe sie sich sehr gut. „Dass wir aus einer Region kommen, verbindet uns schon“, sagt Nock.

Das kann die Kollegin aus Birkenfeld nur bestätigen. Beide saßen auch im Bus nebeneinander. Sager habe sich sehr über den Song von Vanessa Mai gefreut, da sie ihn schon im Casting gesungen hat und den Text bereits konnte. Insgesamt sei sie dennoch sehr aufgeregt gewesen, sagt sie.

„Wir wurden um 5 Uhr geweckt und mussten direkt eine halbe Stunde später fertig sein“, sagt Sager, die sich normalerweise immer ihre Haare eindreht und morgens gerne Zeit für sich hat. Aber auch weil es der erste Auftritt in einer Gruppe war, sei die Nervosität besonders groß gewesen.

Die Jury empfand sie auf der Insel etwas strenger als beim Casting, weil sie geschaut habe, ob sich die Kandidaten gesteigert haben und auf jedes Detail geachtet hätten. Schäfer erschien die Jury hingegen etwas entspannter als beim Casting.