Nach dem Fassanstich am Freitagabend geht es Schlag auf Schlag in Durlach. Was bis zum Handwerker-Essen am Montagabend auf dem Programm steht.

Spritzerfrei absolvierte Durlachs Ortsvorsteherin Alexandra Ries am Freitagabend den Fassanstich auf der Bühne vor der Karlsburg, auch wenn sie zuvor gestand, „ein bisschen aufgeregt“ zu sein, ob sie das auch gut hinbekommt. Dann trieb sie aber mit zwei routinierten Hammerschlägen unter dem Beifall der Kerwebesucher den Zapfhahn ins Fass. Das Bier floss. Der Musikverein Durlach Aue intonierte „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ und die Durlacher Kerwe war offiziell eröffnet.

„Es ist sehr schön, dass wir heute die Kerwe hier eröffnen können“, freute sich Ries darüber, „so viele Menschen und darunter auch einige bekannte Gesichter zu sehen“ und wies darauf hin, „dass wir mit der Kerwe ja ein regelrechtes Festwochenende in Durlach einläuten. Neben der Kerwe haben wir ja noch das Weinfest. Es gibt das Kinderfest im Pfinzgaumuseum und dann auch noch den verkaufsoffenenen Sonntag.

Orstvorsteherin dankt vielen Ehrenamtlichen aus Durlach

Dazu passt das Wettter und so dürfen wir uns auf ein tolles Festwochenende hier in Durlach freuen“, sagte die Ortsvorsteherin, die sich beim Schaustellerverband für „die immer wieder gute Zusammenarbeit“ bedankte. Und sie vergaß auch nicht den Dank an die vielen Ehrenamtlichen, „die sich rund um dieses Festwochenende engagieren“.

Schon einige Stunden vor der offiziellen Eröffnung begann das bunte Treiben. Tische und Bänke rund um das historische Ambiente der Karlsburg waren gut besetzt. „Ich freue mich vor allem deshalb auf die Kerwe, weil die Kinder da Spaß und Abwechslung haben“, meinte Christine, die mit ihrer Tochter die Kerwe besuchte.

Und für Ralf Zoller, der mit Freunden da war, ist die Kerwe eine „gute Gelegenheit, sich mit Leuten zu treffen, die man kennt oder auch mal wieder Freunde zu sehen, die mittlerweile nicht mehr in Durlach wohnen, aber zur Kerwe zu Besuch sind. Und wo könnte man das besser, als in unserem schönen, alten Städtchen“, so Zoller. Ähnlich wie der gebürtige Durlacher äußern sich viele, die es sich auf den Bänken und Tischen gemütlich gemacht haben und dort kulinarische Leckereien und badische Lebensfreude genießen.

Weinfest und Kinderfest in Durlach

Auf einem Teil des Festgeländes können sich die Kinder in einem Karussell und in einem Kettenflieger vergnügen. Auf der Bühne vor der Karlsburg wird die ganzen Kerwetage über ein musikalisches und kulturelles Programm geboten. Beim Weinfest auf dem Saumarkt gibt es neben einem vielfältigen Weinangebot auch kulinarische Leckerbissen.

Und beim Kindertag im Pfinzgaumuseum kann der „Kerwenachwuchs“ bei interessanten Ausgrabungen im hinteren Teil des Festgeländes einiges entdecken. Am Sonntag laden die Durlacher Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein, den man wunderbar mit einem Kerwebesuch verbinden kann. Der Montag schließlich bildet mit dem Handwerkeressen (Weißwurst, süßer Senf, Brezel und ein Kaltgetränk nach Wahl) den traditionellen Abschluss der Durlacher Kerwe.