Grünes Licht für dritte Auflage: Durlacher Kultursommer kommt auch 2022

Zweimal haben Durlacher Künstler der Pandemie schon ein Schnippchen geschlagen und sich beim Kultursommer präsentiert. Auch 2022 soll es wieder Programm geben – an der Karlsburg, am Alten Friedhof und im Schlossgarten.

Der dritte Durlacher Kultursommer soll vom 14. Juli bis 11. September stattfinden, der Ortschaftsrat hat dem Konzept grünes Licht gegeben. Kooperationspartner sind wie im vergangenen Jahr der Verein OrgelFabrik Kultur in Durlach und das Kammertheater Karlsruhe. Programm gibt es im Juli auf dem Platz an der Karlsburg, vom 2. bis 21. August auf dem Alten Friedhof und vom 24. August bis 11. September im Schlossgarten.

Das Kammertheater Karlsruhe kündigt Auftritte an je vier aufeinander folgenden Abenden von Donnerstag bis Sonntag an mit den Stücken „Comedian Harmonists“ und „Spanisch für Anfängerinnen“ (Comedy mit Musik) vom 28. bis 31. Juli, 4. bis 7. und 11. bis 14. August. Die Zahl der Auftritte wird gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Die Veranstaltungsreihe Kultursommer in Durlach starteten das Stadtamt Durlach und der Verein OrgelFabrik Kultur in Durlach 2020 in der Corona-Pandemie unter dem Motto „Gemeinsam auf Abstand“. Grundgedanke ist, das Durlacher Kulturprogramm pandemiegerecht auf der mobilen Bühne des Stadtamts zu präsentieren und so Künstlern, Vereinen, Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden aus Durlach und der Region eine Auftrittsmöglichkeit zu schaffen.

Durlacher Vereine können eine Bewirtung beisteuern. Das Stadtamt stellt Bühne, Stühle, Lautsprecheranlage, Strom, Sanitäranlagen und gegebenenfalls die Umzäunung. Die coronabedingten Eintrittskontrollen müssen die Auftretenden selbst organisieren.

Der erste Kultursommer bot 2020 von Ende August bis Ende September vor der Karlsburg und auf dem Alten Friedhof insgesamt 19 Veranstaltungen, die 1.129 Menschen besuchten. Aufgrund der positiven Resonanz wurde die Veranstaltungsreihe 2021 länger angelegt auf die Zeit von 6. Juli bis 12. September. Das Kammertheater Karlsruhe kam als Partner dazu und erweiterte das Programm, der Schlossgarten wurde zur weiteren Spielstätte.

Durlacher Kultursommer bekommt keinen Zuschuss vom Land – ohne Begründung

Von 49 vorgesehenen Veranstaltungen – Musik, Theaterstücke auch für Kinder, Tanzperformances, Lesungen und Vorträge – fanden im Vorjahr 41 statt, gezählt wurden insgesamt 2.610 Besucher. Acht Termine fielen wegen widrigem Wetter aus.

Finanziert werden die Durlacher Kultursommer komplett über Sponsoring und Spenden. Anträge für einen Landeszuschuss des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst wurden in den vergangenen beiden Jahren abschlägig beschieden. „Die Landesförderung wurde uns zweimal ohne Angabe von Gründen abgelehnt“, informierte die Durlacher Ortsvorsteherin Alexandra Ries den Ortschaftsrat. Sollte das Ministerium erneut ein Förderprogramm auflegen, will das Stadtamt Durlach erneut einen Zuschuss beantragen.