Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen. Leichter von der Hand aber geht es bekanntlich in jungen Jahren. Ganz abgesehen davon sind auch die positiven gesundheitlichen und sozialen Effekte eminent. „Singen und Musizieren verbessern den Spracherwerb und unterstützen die Ausbildung des auditiven Gedächtnisses“, erklärt der Musikmediziner Eckart Altenmüller.

Singen und Musizieren mache Kindern große Freude: „Sie hören sich selbst, sie werden gehört, sie werden akzeptiert, sie erwerben Fertigkeiten, sie lernen spielerisch Körperbeherrschung und Gruppenzusammenhalt. Diese wichtigen Erfahrungen von Selbstwirksamkeit erhöhen das Selbstvertrauen, verbessern Stimmung, Stress-Resilienz und Sozialverhalten“, schlussfolgerte der Forscher auf dem Gebiet der Neurophysiologie und Neuropsychologie von Musikern in einem Gastbeitrag für unsere Redaktion.

Doch bestehe ein großer Mangel an Pädagogen. Allein den Grundschulen fehlen laut Altenmüller in Deutschland derzeit 23.000 Musiklehrerinnen und Musiklehrer. Zunehmend verlagert sich daher die musikalische Aufbauarbeit aus dem schulischen Bereich in andere Einrichtungen.

Die „Young Music Factory“ – mehr als ein Orchester

Hier setzt das Musikforum Durlach an. Und zwar mit neuem Schwung und neuem Namen. Wie alle Musikvereine hatte auch dieser nach der Corona-Pandemie Verluste in der Jugendarbeit zu verzeichnen. Im Januar 2022 kam Joanna Jung, die hauptberuflich Heilpädagogin ist, zum Musikforum. Gemeinsam mit Peter Wüstner, dem Leiter des Durlacher Jugendensembles, hat sie die Jugendarbeit auf neue Beine gestellt.

Das macht sich vor allem im Namen bemerkbar: „Wir bezeichnen uns nicht mehr als Orchester, sondern als Factory“, sagt Jung. Die neue „Young Music Factory“ umfasse mehr als nur ein Orchester. Im Musikforum können Kinder und Jugendliche zwar nur Unterricht in Blasinstrumenten oder am Schlagzeug erfahren. „Wir sind aber in der Factory auch offen für Kinder mit anderen Instrumenten.“ Wer sich also zum Beispiel mit Klavier oder Kontrabass einbringen möchte und schon etwas Erfahrung am Instrument mitbringt, ist laut Jung in der Young Music Factory, die sich immer montagabends trifft, herzlich willkommen.

Ein erschwinglicher Weg zur Musikbildung: Verein unterstützt Unterricht finanziell

Den Einzel-Unterricht an allen gängigen Blasinstrumenten sowie an Schlagzeug und Percussion durch ausgebildete Musikpädagogen wiederum bezuschusst der Verein für Mitglieder der „Young Music Factory“. Zu den monatlichen Gesamtkosten von rund 100 Euro für den Instrumentalunterricht pro Kind müssen Eltern demnach nur 55 Euro bezahlen, den Rest übernimmt der Verein aus Spenden oder Konzerteinnahmen.

Joanna Jung: Eine leidenschaftliche Pionierin in der Jugendarbeit

„Wir sind stolz, dass wir das anbieten und bezuschussen können“, so Jung, die selbst Tuba spielt und seit ihrem zehnten Lebensjahr in Jugendorchestern mitwirkte. In der Jugendarbeit in Durlach hat die 24-jährige Heilpädagogin, die vor rund zwei Jahren aus beruflichen Gründen aus dem Saarland nach Karlsruhe zog, ein neues erfüllendes Hobby gefunden.

Um vom Zauber der Musik für Kinder und Jugendliche zu überzeugen und neue Mitglieder zu gewinnen, lädt das Musikforum Durlach an diesem Samstag, 23. September 2023, zum Informationstag der Young Music Factory. Zwischen 15 und 17 Uhr können Interessierte im Festsaal des AB Gemeinschaftsverbands, Zehntstraße 4, an diesem Tag unverbindlich und kostenfrei sämtliche Orchesterinstrumente unter fachkundiger Anleitung ausprobieren. Ausbilderinnen und Ausbilder, Dirigent und Jugendleitung informieren außerdem über die Ausbildung im Musikforum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.