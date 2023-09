Von der Drogerie Roth bis zum Pelzhaus Arzt: Karlsruhe hatte früher eine Vielzahl an Fachgeschäften mit Tradition. Wir erinnern uns an einige der besonderen Läden.

Heutzutage wird die Karlsruher Innenstadt vor allem von Ketten und Filialisten dominiert – und von Leerstand. Früher waren dort mehr Fach- und Traditionsgeschäfte zu finden. Wir haben uns auf Spurensuche begeben und erinnern uns.

Drogerie Roth

Der Drogist und Kaufmann Carl Roth hatte seit dem 19. Jahrhundert seinen Sitz in der Karlsruher Herrenstraße. Die Drogerie war seit 1891 auch großherzoglich-badischer Hoflieferant.

Ende 1969 gab das Unternehmen den Drogeriebetrieb ab und konzentrierte sich seither nur noch auf Laborbedarf und Laborchemikalien. Heute hat das Unternehmen drei Werke in Karlsruhe und beschäftigt über 250 Mitarbeiter.

Buch Kaiser

Die Buchhandlung Buch Kaiser hatte seit 1946 eine Buchhandlung in Karlsruhe. Das Geschäft war zunächst am Ludwigsplatz, dann in der Douglasstraße, in der Kaiserstraße 74 und schließlich in der Kaiserstraße 199 angesiedelt.

Zum ersten Mai 2009 übernahm die Thalia-Gruppe Buch Kaiser. Anfang 2020 fand ein Räumungsverkauf in der Karlsruher Filiale statt. Zeitweise hatte das Unternehmen auch Filialen in Pforzheim, Rastatt und Mannheim.

Christmann

Christmann war ein Geschäft für Spielwaren und Kinderausstattung in der Karlsruher Kaiserstraße, das im Jahr 1985 geschlossen wurde. Im Untergeschoss befand sich eine gut sortierte Modellbauabteilung.

Danger

Das Schuhhaus Danger an der Ecke Kaiser- und Ritterstraße hat Anfang April 2021 nach über 100 Jahren geschlossen.

Doering

Doering Spielwaren hatte bis 2013 ein Fachgeschäft in der Karlsruher Ritterstraße. Zwischen 1980 und 2005 hatte das 1804 gegründete Unternehmen auch Filialen in Bruchsal, Gaggenau und Bühl, beschäftigte damals insgesamt 80 Mitarbeiter.

Aufgrund der zunehmen Konkurrenz durch das Internet, der Belastung durch die Kombilösung und dem damit verbundenen Umsatzrückgang entschied sich der damalige Geschäftsführer und Inhaber Eduard Peltzer das Geschäft zu schließen.

Hammer & Helbling

Hammer & Helbling war von 1809 bis 2007 ein inhabergeführtes Haushaltswaren-Geschäft in Karlsruhe. Zuletzt war das in sechster Generation geführte Traditionsgeschäft seit 1968 in dem Gebäude in der Kaiserstraße, in dem heute die Thalia-Buchhandlung ist.

Modehaus Kleiber

Das Modehaus Kleiber von Wilhelm Kleiber existierte von 1936 bis 1977. Es befand sich in der Karlsruher Kaiserstraße.

Modehaus Carl Hiller

Das Karlsruher Modehaus Carl Hiller war das größte Herren-Bekleidungsgeschäft in Baden. Die Brüder Karl und Eugen Hiller gründeten es im Jahr 1933 in der Kaiserstraße 74 am Marktplatz.

Bekannt war das Unternehmen damals für seine Übergrößen und das Business-Angebot. Nachdem das Gebäude im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und das Unternehmen in Provisorien untergekommen war, zog das Modehaus in die Kaiserstraße 122.

Dort war es bis zum Räumungsverkauf im Jahr 2005 zu finden. Anfang 2006 wurde das Gebäude abgerissen.

Schuh Müller

Von 1938 bis 2020 befand sich in der Rheinstraße in Karlsruhe-Mühlburg Schuh Müller mit Fachabteilungen für Damen und Herren.

Das Geschäft war spezialisiert auf Einlagen, bequeme Schuhe, Ober- und Untergrößen und Spezialschuhe. Die Geschäftsführer gaben das Geschäft aus Altersgründen auf.

Müller & Veith

Müller & Veith war früher eine Großmetzgerei in Karlsruhe mit mehreren Filialen, etwa auf der Karlsruher Rheinstraße.

Pelzhaus Arzt

Das Pelzhaus Arzt war zuletzt auf der Karlsruher Kaiserstraße 239. Es zählte früher zu den umsatzstärksten Pelzhäusern Deutschlands.