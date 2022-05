Programm häppchenweise verkündet

Frauenpower zum Auftakt: Lotte und Alice Merton eröffnen „Das Fest“ in Karlsruhe

In fünf Teilen verkünden die Macher von „Das Fest“ am heutigen Montag, wer die Bühne in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage vom 21. bis 24. Juli rocken wird. Was bisher bekannt ist.