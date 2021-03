Frühlingsfest am Karlsruher Messplatz ist abgesagt – Ausschreibung für Weihnachtsmarkt läuft

Das Frühlingsfest der Schausteller ist abgesagt: Auf dem Karlsruher Messplatz werden sich vom 27. März bis 5. April keine Karusselle drehen.

„Wir hoffen, dass wir die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachholen können“, sagt die Vorsitzende der Karlsruher Schausteller, Susanne Filder. Denkbar wäre das Zeitfenster der von der Stadt organisierten Frühjahrsmess’, die derzeit vom 28. Mai bis 7. Juni im Kalender steht.

Doch Filder bremst: Sie ist nicht überzeugt davon, dass dann eine Kirmes möglich ist. Entsprechend geht der Blick Richtung Sommer, der für Rummel nicht unbedingt perfekt ist. „Für uns ist am Ende aber alles attraktiv, wenn wir nur rausfahren dürfen“, so Filder.

Hoffnung auf Neustart vor Ostern

Drei ihrer Kollegen harren derzeit noch in der City aus: Nach dem vorzeitigen Ende des Mini-Weihnachtsmarktes blieben die besonders aufwendigen und schwerer zu transportierenden Buden stehen. Sie sind seit Wochen geschlossen, sollten aber unter besseren Umständen wieder öffnen und zudem ergänzt werden durch Stände weiterer Schausteller.

„Wir hatten auf einen Neustart am Freitag diese Woche gehofft“, berichtet Filder. Angesichts der rasant steigenden Fallzahlen habe man sich nun aber entschieden, mindestens bis zum 26. März zu warten. „Vielleicht können wir in der Woche vor Ostern in der Stadt wieder loslegen.“

Dem erstmals in den Sommerferien 2020 umgesetzten Konzept zufolge stehen dann Karusselle und Imbissbuden auf mehreren Plätzen in der City. Standgebühren müssen die Schausteller nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss nicht bezahlen.

Diese Sonderregel gilt aktuell bis Ende März. Noch in diesem Monat stimmt das Stadtparlament jedoch über eine Verlängerung dieser Option ab. „Wir wünschen uns, unter diesen Bedingungen bis Ende Juni in der Stadt stehen zu dürfen“, erläutert Filder. Sie hofft, dass die Herbstmess’ Ende Oktober wie geplant starten kann.

Christkindlesmarkt mit Riesenrad

Die Ausschreibung für den Christkindlesmarkt ist bereits raus – die Suche nach einem Riesenrad für den Marktplatz inklusive.

Die weihnachtliche Budenstadt ist von 25. November bis 23. Dezember terminiert. „Wir könnten uns vorstellen, dass wir dann nicht wie gewohnt am Donnerstag, sondern bereits am Montag und damit am 22. November starten“, sagt die Vorsitzende der Schausteller. Eine Option sei zudem eine Verlängerung bis zum 6. Januar. So lange läuft auch das Kinderland St. Stephan.