Blaue Streifen dominieren auf dem übergroßen Badetuch, das Thomas Hauenstein an einem Zipfel packt. Jeder Streifen steht für ein Jahr.

Die hell- und dunkelroten Streifen auf der Seite des Frotteetuchs, die Ulrich Bürkert hochhält, sind Alarmzeichen. Sie zeigen die zuletzt weit überdurchschnittlich heißen Jahre.

Mit der weltweit bekannten Grafik zum globalen Temperaturanstieg machen Aktive des Naturtreffs Grötzingen auf die Klimakrise aufmerksam.

Naturtreff Grötzingen plant bisher größten Klimatag

Beim Symbol bleibt es aber nicht. Im naturnah gestalteten Hof der Familie Hauenstein sind auch Lutz Jock, Martin Baumgärtel, Kristin Kahl und Sabine Hübner mit von der Partie.

Die Initiatoren des Grötzinger Klimatags, zu denen außerdem Jörg Heil gehört, stellen ihre bisher größte Veranstaltung auf die Beine.

Infos für klimabewusstes Handeln im Alltag

Hauenstein erklärt die Zielrichtung: „Wir geben positive Handlungsoptionen für ein klimabewusstes Leben in vielen Bereichen des Alltags.“

Der Klimatag, den die Aktiven des Naturtreffs mit Unterstützung der Grötzinger Ortsverwaltung Mitte Mai in ihrem Stadtteil veranstalten, ist nach Angaben der Ehrenamtlichen das größte Angebot im Südwesten zu Klimaschutz, Naturschutz und der Frage, wie sich das Leben nachhaltiger gestalten lässt.

Es ist dringend erforderlich, noch mehr Menschen zu überzeugen, dass wir jetzt umsteuern müssen. Uli Bürkert, Mitorganisator

„Es ist dringend erforderlich“, sagt Bürkert, „noch mehr Menschen zu überzeugen, dass wir jetzt umsteuern müssen.“

Klimaschutz ist das Feld mit der größten Dynamik beim Naturtreff Grötzingen, den Aktive der Amphibienschutzgruppe 2016 gründeten, ursprünglich zum regelmäßigen Austausch Interessierter. Seither ist das Themenspektrum stetig gewachsen.

Inzwischen engagieren sich in sechs Arbeitsgruppen rund 30 Frauen und Männer. Ihren Stadtteil nennen sie programmatisch „Sonnendorf Grötzingen“. 80 Interessierte verfolgen die Aktivitäten, gehen mit auf Exkursionen und hören Vorträge.

Neben dem Amphibienschutz läuft ein Monitoring für invasive Tierarten. Eine Gruppe pflegt Magerrasenflächen mit Orchideen und anderen Blütenpflanzen, andere halten Streuobstwiesen intakt für den Arten- und Insektenschutz. Ein Team realisiert Angebote für Kinder.

Klimabewusst leben – wie geht das konkret? Antworten bietet der Naturtreff mit einer nachhaltigen Veranstaltungsmeile. Der Grötzinger Klimatag 2023 am Samstag, 13. Mai, von 11 bis 17 Uhr ist diesmal so reich bestückt, dass es eng wird in der Mühlstraße am Niddaplatz.

Rund 30 Organisationen und Initiativen nehmen teil. Karlsruhes Umweltdezernentin Bettina Lisbach (Grüne) und die Grötzinger Ortsvorsteherin Karen Eßrich (SPD) eröffnen den Klimatag.

Probefahrt mit Lastenrad oder E-Auto

Das Spektrum ist breit. Es reicht von nachhaltiger Mobilität, Energie, Konsum und Ressourcen-Schonung bis zu Umweltschutz, Artenschutz und Ernährung.

Wer will, fährt ein Lastenfahrrad und ein E-Auto zur Probe. Es gibt eine Tauschbörse für insektenfreundliche Pflanzen und Samen, Infostände zu Photovoltaik und Wohnen.

Neu sind Vorträge zu Klimathemen und Naturschutz. Auch Live-Musik ist angekündigt.

Junge Leute mischen intensiv mit

Intensiv beteiligt sich die Gemeinschaftsschule Grötzingen. Schüler stellen vor, was sich im Schulgarten tut, bieten Infos rund um den ökologischen Fußabdruck, die Kartoffel, über heimische Tiere im Winter und verantwortungsvollen Umgang mit ihnen.

Kinder werden beim Klimatag auch selbst aktiv. Sie können ein Insektenhotel bauen oder mit einem Energiefahrrad Strom erzeugen und sich damit einen Smoothie mixen.

Wer will, entdeckt nachhaltige Ernährung und die erstaunlichen Wege eines T-Shirts.

Ein Höhepunkt ist das Kindermusical „Die Zauberblume“ des Kinderchors Fröbelspatzen um 12.15 Uhr.