Höhenretter entfernen Eiszapfen an Stadtkirche in Karlsruhe

Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz hatten Einsatzkräfte der Karlsruher Feuerwehr am Freitagvormittag in der Karlsruher Innenstadt. An der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz hatten sich durch die frostigen Temperaturen mehrere große Eiszapfen am Glockenturm gebildet.

Diese drohten vom Glockenturm in rund 71 Meter Höhe abzustürzen, so die Feuerwehr am Freitag. Da unmittelbar unterhalb des Glockenturms ein Gehweg liegt, bestand eine mögliche Gefahr, dass Passantinnen und Passanten getroffen werden. Die Eiszapfen hatten sich an der Entwässerungsrinne des Glockenturms gebildet.

„Durch die Feuerwehr wurde eine umfangreiche Erkundung durchgeführt“, heißt es in einer Pressemeldung der städtischen Branddirektion. Mit einer sogenannten Hubrettungsbühne konnten die Eiszapfen nicht erreicht werden, da dieser eine maximale Rettungshöhe von 42 Meter hat.

Einsatz gegen 13.15 Uhr beendet

Daher kam die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr zum Einsatz. „Drei Kräfte verschafften sich über eine Revisionsöffnung in circa 55 Meter Höhe des Dachspitzes Zugang zu einer Dachkante und konnten von dort die Eiszapfen lösen“, heißt es von der Feuerwehr weiter. Gegen 13.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Im Zuge des Einsatzes musste die Pfarrer-Löw-Straße für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden. Zudem wurde das Glockengeläut der Evangelischen Stadtkirche kurzzeitig ausgeschaltet.