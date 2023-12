Redakteurinnen und Redakteure nehmen am Samstag in der Geschäftsstelle der BNN in der Lammstraße Wünsche von Karlsruherinnen und Karlsruhern entgegen.

Die Weihnachtszeit ist Wünschezeit – auch bei den BNN. Am kommenden Samstag laden die Stadtredaktion und Geschäftsstelle Leserinnen und Leser in die Lammstraße ein. Bei Glühwein, alkoholfreiem Punsch und Plätzchen haben Sie die Möglichkeit, im direkten Gespräch mit den Autoren und den Verlagsmitarbeiterinnen Ihre Wünsche loszuwerden. Sinnigerweise nennen wir diese Leseraktion „Wünsch dir was!“.

Haben Sie einen Themenvorschlag? Möchten Sie uns darauf hinweisen, wo in der Stadt positive Dinge passieren – oder wo es vielleicht gerade nicht so rund läuft? Kennen Sie faszinierende Menschen, die viel Gutes tun und die wir deshalb porträtieren sollten? Kommen Sie vorbei, machen Sie uns Vorschläge, diskutieren Sie mit uns über unsere Berichterstattung!

Dialog mit den Lesern in der Karlsruher Lammstraße

Die Möglichkeit dazu haben Sie am Samstag, 9. Dezember, zwischen 10 und 14 Uhr in der BNN-Geschäftsstelle in der Lammstraße 1-5 (das ist zwischen Zirkel und Kaiserstraße, also inmitten der Innenstadt). Wundern Sie sich nicht, wenn Sie beim Eintreten Glühwein- und Plätzchenduft begrüßt. Es soll gemütlich werden, so dass vielen guten Gesprächen nichts im Weg steht.

Vielleicht haben Sie einfach auch nur Interesse an unserer redaktionellen Arbeit. Wie kommen wir auf Themen, wie recherchieren wir, was ist uns dabei wichtig? Wie entsteht die Tageszeitung und wie funktioniert unser Online-Auftritt bnn.de? Fragen Sie nach! Autorinnen und Autoren aus der Stadtredaktion stehen Ihnen Rede und Antwort.

Selbstverständlich können Sie sich auch über die Angebote des Verlags informieren oder in der Geschäftsstelle ein Weihnachtsgeschenk besorgen.