Das Geheimnis des letzten Fest-Top-Acts wird am Freitag gelüftet

Das Spekulieren um Top-Acts gehört bei den Fans von „Das Fest“ zum Spaß vor dem Festival. In dieser Woche wird der letzte, bisher noch geheime Headliner bekanntgegeben. Ein Name ist vorab immer wieder zu hören.

Das letzte Geheimnis wird in dieser Woche gelüftet: Am Freitag, 15. Juli, geben die Organisatoren von „Das Fest“ den bisher nicht veröffentlichten Top-Act für den ersten Festivaltag bekannt. Noch gibt es nur Spekulationen, wer am Donnerstag, 21. Juli, ab 21 Uhr auf der Hauptbühne steht. Und dieses Rätselraten ist für Fans des Open Airs stets ein beliebter Spaß im Vorfeld.

„Geheimer Headliner“ ist bisher im Programm vermerkt. Aus Vertragsgründen darf das Karlsruher Open Air einmal mehr erst spät Ross und Reiter nennen. Denn am Hügel treten die Künstler oft zu anderen Konditionen auf als sie es bei kommerzielleren Festivals tun.

Doch es gibt Hinweise, wer überhaupt in Frage kommt. Cheforganisator Martin Wacker verriet, dass es kein Einzelkünstler, sondern eine Band ist, bei der es auf der Bühne voll wird – und vor dieser wohl ebenso. Denn Wacker ist überzeugt, dass der Name den Ticketverkauf nochmals kräftig in Schwung bringt und die letzten Karten für Donnerstag nach Veröffentlichung des Top-Acts zügig weg sind.

Wer jetzt an die Toten Hosen oder die Rolling Stones denkt, ist auf dem Holzweg. Einem weiteren Hinweis von Wacker zufolge kehrt am Donnerstagabend nämlich ein Wiederholungstäter an den Hügel zurück. Also lohnt ein Blick in vergangene Programmhefte.

Die BNN gehen auf Spurensuche, denn die Verantwortlichen schweigen noch hartnäckig. Mehr Hinweise als die genannten gibt es von Wacker und seinem Team vorerst nicht.

Seeed spielt beim Happiness Festival, nicht weit weg von Karlsruhe

Ein in Fan-Kreisen viel gehandelter Name ist Seeed. In den Jahren 2003, 2006 und 2013 war die Band beim „Fest“. Wiederkehrer passt also, eine volle Bühne ebenso.

Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die Truppe am Samstag, 16. Juli, beim Happiness Festival in Straubenhardt spielt. Dieser Termin ist auf der Homepage der Band vermerkt. Am 22. Juli folgt ein Auftritt in Mainz, am 23. Juli in Locarno. Will heißen: Am 21. Juli wären die Musiker wohl verfügbar für Karlsruhe.

Einige Acts lassen sich dagegen durch den Check des Tourplans ausschließen. Die Fantastischen Vier zum Beispiel: Die waren 2007 am Hügel und treten am 21. Juli in Emmendingen auf. Silbermond ist ebenfalls raus, weil sie in Lörrach beim Stimmen Festival gebucht sind.

The BossHoss treten am fraglichen Tag in Trier auf. Auch die Simple Minds kehren nach ihrem Gastspiel im Jahr 1997 nicht nach Karlsruhe zurück, sie sind am „Fest“-Donnerstag in Narbonne in Frankreich. Für Stimmung könnte Meute sorgen. Doch die Techno Band ist am 21. Juli für Wiesbaden angekündigt. Mando Diao spielen im spanischen Cadiz.

Die Ärzte, Element of Crime oder Feine Sahne Fischfilet wären mögliche Wiederholungstäter bei „Das Fest“

Andere haben den 21. Juli bisher nicht geblockt. Die Ärzte waren noch nicht beim „Fest“, wohl aber Bandmitglied Farin Urlaub. Unterwegs ist die Truppe, der Juli im Tour-Kalender aber laut Homepage bisher auftrittsfrei. Möglich, dass sich das für „Das Fest“ noch ändert.

Die Gruppe Feine Sahne Fischfilet ist am 23. Juli für Freiburg und am 24. Juli für Mannheim gebucht, wäre also in der Nähe. Der Auftritt dieser Band im Jahr 2017 sorgte in Karlsruhe vor allem für Protest im konservativen und rechten Lager.

Element of Crime ist ebenso auf Achse, unter anderem in Freiburg und Zürich zu sehen. Für den 21. Juli gibt es keine Einträge auf der Website der Band. Kettcar war 2019 beim „Fest“, für den 21. Juli haben sie kein Konzert im Kalender stehen.

Die Sportfreunde Stiller kommen laut Plan nach Karlsruhe, am 17. September nämlich ins Substage. Der „Fest“-Donnerstag scheint frei zu sein. Unterwegs sind zudem Revolerheld und Deichkind, auch sie wurden schon am Hügel gefeiert. „Fettes Brot“ hingegen haben für das komplette Jahr 2022 offenbar keine Tourpläne.

Party mit LaBrassBanda auf dem Mount Klotz in Karlsruhe?

Moop Mama sind am 17. Juli in Lübeck und am 29. Juli in Ingolstadt. Sie hätten also Zeit, und sie würden die Bühne füllen. Party garantiert wäre ebenso mit LaBrassBanda, die 2017 am Hügel waren. Am 24. Juli spielen sie in Erlangen. Was kommt vorher: Abtanzen am Hügel? Oder sind dort doch Seeed zu erleben?

In wenigen Tagen gibt es Klarheit. Die übrigen Headliner sind schon bekannt: Es spielen am Freitag Bilderbuch, am Samstag Jan Delay und am Sonntag Passenger.