Wiederholte Warndurchsagen per Lautsprecher haben Passanten und Radfahrer am Mendelssohnplatz in Karlsruhe irritiert. Zu hören war am Mittwoch die Warnung vor einem Brand.

Laut Polizei waren Fachleute des städtischen Tiefbauamts tagsüber im neuen Autotunnel unter der Kriegsstraße tätig. Sie hatten angekündigt, dass bei ihren Arbeiten mehrfach der Alarm im Tunnel ausgelöst werde, so die Information des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Der Karoline-Luise-Tunnel steht kurz vor der Eröffnung. Bevor der Verkehr am Mittwoch, 19. Oktober, erstmals durch die Röhre rollt, müssen die letzten Reinigungs- und Überprüfungsarbeiten erledigt sein.