Israel-Flagge vor dem Rathaus Karlsruhe abgerissen

Wie in anderen Städten haben Unbekannte die Fahne Israels auf dem Marktplatz Karlsruhe gestohlen. Eine neue weht aber schon.

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag die Israel-Flagge vor dem Rathaus abgerissen. Das sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) am Dienstagnachmittag bei einer Pressekonferenz. Die Stadt habe reagiert und eine neue aufgehängt.

Das neue Modell sei etwas kleiner als das bisherige. Am Mittwoch soll eine Fahne der bisherigen Maße aufgehängt werden. Die Fahne sei am Dienstagmorgen nicht mehr da gewesen, sagte das Stadtoberhaupt.

Die Stadt hatte nach dem Angriff der Hamas auf Israel zunächst darauf verzichtet, eine Fahne des Staates vor dem Rathaus am Marktplatz aufzuhängen – wie diese Redaktion erfuhr aufgrund von Sicherheitsbedenken.

Karlsruhe hisste die Flagge zum Stadtfest

Zwei Tage später hisste sie die Flagge doch. „Als weiteres sichtbares Zeichen wird heute rechtzeitig zum Stadtfest am Wochenende vor dem Rathaus am Marktplatz die Flagge Israels gehisst“, hieß es in der Erklärung der Stadt.

Zuvor hatte der Oberbürgermeister Israel seine Solidarität bei einer Kundgebung der Jüdischen Kultusgemeinde vor dem Rathaus ausgesprochen.