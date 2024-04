Kandidatinnen gesucht: Wer wird in Karlsruhe die neue Shopping Queen?

Welche Karlsruherin darf sich im Juli das Krönchen der Shopping Queen aufsetzen? Um darüber zu spekulieren, müssen erst einmal Kandidatinnen gefunden werden.

Der Fernsehsender RTL sucht wieder modebewusste Frauen, die sich für ein Casting bewerben können. Gedreht wird vom 1. bis zum 5. Juli, für das große Finale geht es dann sogar in die Hansestadt Hamburg.

Wer kann sich für die sommerliche Ausgabe von Shopping Queen bewerben? Die Casting Agentur erklärt es: Die Kandidatinnen sollten in Karlsruhe oder im 20-Kilometer-Umkreis der Stadt leben. Sie sollten außerdem in der Woche vom 1. bis zum 5. Juli ganztägig Zeit haben. Das Finale findet am 18. Juli in Hamburg statt.

Jede der fünf Anwärterinnen auf den Titel Shopping Queen hat an einem Tag jeweils vier Stunden Zeit, die schönste Mode für ein bestimmtes Event zusammenzustellen und natürlich auch vorzuführen.

„Shopping Queen“: Welche Karlsruherin setzt sich das Krönchen auf?

Die Entscheidung über das Outfit wird dann von den vier anderen Kandidatinnen gemeinsam mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer getroffen. Je gelungener die Auswahl, desto mehr Punkte gibt es für die Aspirantin. Am Ende der Woche wird die neue Karlsruher Shopping Queen gekürt.

Guido Maria Kretschmer war schön häufiger in Karlsruhe und der Umgebung unterwegs, der Modegeschmack der Region scheint gut anzukommen. Die Show läuft nun schon einige Jahre und die Kandidatinnen aus Karlsruhe und Umgebung schwärmen von den Erlebnissen, die sie während der Drehtage erfahren.

Außerdem: Star-Designer Guido Maria Kretschmer kommt bei den Kandidatinnen ausgesprochen gut an. Der Modeexperte ist dem Bekunden der Frauen nach im wahren Leben hinter der Kamera noch sympathischer als er im Fernsehen wirkt.

Die Erzählungen der Kandidatinnen nach den Drehtagen sind eindeutig: Der einmalige Wechsel von der Zuschauerin zur Protagonistin gefällt allen, die mitgemacht haben.