Karlsruher Christkindlesmarkt geht vorerst weiter

„Wir warten noch das Wochenende ab und entscheiden dann, wie es weitergeht“, erklärt Susanne Filder, die Vorsitzender der Karlsruher Schausteller. Der Christkindlesmarkt in Karlsruhe hat somit weiter geöffnet.

Zentrale Frage wird sein: Kommen genug Besucher? Nachdem seit Mittwoch der Landesvorgabe zufolge 2G-plus gilt, die Genesenen oder Geimpften also zusätzlich einen negativen Schnelltest brauchen, ist der Zuspruch gering.

„Einige wussten nichts von der Testpflicht und kamen ohne, die waren richtig wütend“, erzählt Filder. Bis zu 2.400 Besucher sind den neuen Vorgaben zufolge auf dem Friedrichsplatz erlaubt. Am Mittwochabend zählten die Ordner in der Spitze 1.000 Menschen auf dem Weihnachtsmarkt in Karlsruhe. „Das ist zu wenig, zumal mittags nichts los war“, so Filder.

Sie schließt nicht aus, dass sich die Beschicker kommenden Montag für einen Abbruch des Christkindlesmarktes entscheiden. Denkbar wäre auch, die Öffnungszeiten zu reduzieren. Aktuell beginnt der Betrieb um 11 Uhr.

Man könnte über 13 oder 15 Uhr nachdenken. Susanne Filder, Schaustellerin

„Man könnte über 13 oder 15 Uhr nachdenken“, so die Schaustellerin. Die Buden nur an Wochenenden zu öffnen und unter der Woche zu pausieren, hält sie für keine gute Idee: „Wenn da viele auf einmal kommen und wegen der Obergrenze nicht reinkommen, ist keinem geholfen.“

Entspannung durch zusätzliche Corona-Teststationen

Die Stadt will versuchen, die Lage durch zusätzliche Teststationen zu entspannen. Zuletzt bildeten sich vor den vorhandenen nämlich lange Schlangen.

Inzwischen wurden Container am Markt- und Friedrichsplatz aufgestellt. Über den Auftakt der 2G-plus-Praxis zeigte sich Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) im Grundsatz zufrieden.

Er habe den Eindruck, dass sich die Menschen daran gewöhnten, zusätzlich zum Impfnachweis auch einen tagesaktuellen Test vorzulegen. Mentrup sieht keine Notwendigkeit, den Zugang zum Christkindlesmarkt weiter zu erschweren. Derzeit gibt es im Stadt- und Landkreis 184 offizielle Test-Stellen. 70 neue seien in Planung. Damit werde das Test-Angebot noch leichter zugänglich.