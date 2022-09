Karlsruher Schülerin gewinnt Preis für emotionalen Demenz-Text

Alida Hitzeroths Oma leidet an Demenz. In einem emotionalen Text setzt sich die Schülerin mit den Folgen der Krankheit auseinander. Preiswürdig – finden BNN-Leser und die Redaktions-Jury.

Es sind sehr private Einblicke, die Alida Hitzeroth gewährt. „Meine Oma hat Demenz“, schreibt die junge Frau, die im vergangenen Schuljahr die 9d am Karlsruher Helmholtz-Gymnasium besuchte.

In einem Meinungsbeitrag setzt sie sich damit auseinander, was die Krankheit mit ihrer Großmutter macht – und mit ihren eigenen Gefühlen. Bis sie zu dem Schluss kommt: „Ich erlebe immer noch schöne Momente mit meiner Oma, auch wenn wir nur nebeneinander sitzen.“

Den Artikel hat Alida Hitzeroth im Rahmen des BNN-Projekts „Zeitung in der Schule“ eingereicht. Die Leser und die Redaktions-Jury hat sie damit ins Herz getroffen. Sie wählten den Text zum Gewinner in der Kategorie „Familie“.

Die Urkunde bekam die Nachwuchsautorin am 19. September überreicht. Dazu gab es 100 Euro für die Klassenkasse – die sind allerdings längst ausgegeben, verrät Lehrerin Andrea Rostock. „Die Klasse hat sich auf ihrer Berlin-Fahrt vor den Sommerferien etwas gegönnt“, sagt sie schmunzelnd.

Nach der Veröffentlichung gab es positive Rückmeldungen

Sie habe anfangs mit sich gerungen, ob sie dieses private Thema wirklich einreichen möchte, erinnert sich Alida Hitzeroth. „Ich habe viel mit meinem Vater gesprochen, es ist seine Mutter.“ Irgendwann habe sie sich aber dafür entschieden. Demenz betreffe schließlich Millionen Menschen. „Das ist für viele sehr relevant.“

Mehrere positive Rückmeldungen haben mittlerweile bestätigt, dass das die richtige Entscheidung war. Eine Nachbarin habe sich bei ihr gemeldet, ebenso eine alte Freundin, erzählt die Schülerin. Besonders gefreut hat sie sich über die Nachricht einer älteren Dame, deren Mutter ebenso an Demenz litt.

Für die Klasse gibt es einen Gutschein

Die Klasse fürs Schreiben und die Teilnahme an dem Projekt zu begeistern, war gar nicht so schwierig, sagt Lehrerin Andrea Rostock. „Das Thema ist bei uns präsent, die Schüler kümmern sich auch um die Schülerzeitung.“

Die Teilnahme am Projekt „Zeitung in der Schule“ sieht sie positiv. Mit externen Partnern zu arbeiten, bringe in jedem Fach etwas, so die Deutsch-Lehrerin.

Von der Auszeichnung ihrer Mitschülerin haben auch alle anderen aus der ehemaligen 9d etwas. Einerseits haben sich alle das Preisgeld aufgeteilt. Andererseits gab es neben dem Preis erstmals einen Gutschein für einen Workshop zum Thema „Fake News“, den der Karlsruher Verein Medienkompetenz Team durchführt.