Seinen neuen Spitznamen als Klassenreporter wird Benito Lehr sicherlich nicht so schnell los. Der 16-Jährige hat bei „Zeitung in der Schule“ (ZiSch) den besten Text in der Kategorie „Freizeit“ geschrieben.

Bei diesem Projekt erhalten Schülerinnen und Schüler spannende Einblicke in das Berufsfeld Journalismus, setzen sich kritisch mit der Zeitung auseinander und sprechen mit BNN-Redakteurinnen und -Redakteuren über ihre Arbeit.

Zum Schluss dürfen die Schülerinnen und Schüler auch selbst zum Stift greifen und einen Text verfassen. Die besten Texte der Themenfelder „Wie Familien heute zusammenleben“, „Was ich für den Klimaschutz tun kann“, „Was meine Schule so besonders macht“ und „Warum ich das schönste Hobby habe“ werden am Ende prämiert.

Dank Benito darf sich die 9a der Realschule Linkenheim jetzt über eine kräftige Finanzspritze von 100 Euro für die Klassenkasse freuen.

Gewinnertext hat sich nach und nach entwickelt

Unter dem Titel ‚„Gott zu Ehr, dem Nächsten zur Wehr’: Meine Erfahrungen bei der freiwilligen Feuerwehr“ nimmt Benito die Leserinnen und Leser mit aufs Feuerwehreinsatzfahrzeug.

Ob beim Anziehen der Schuhe, beim Sprint in die Fahrzeughalle oder auf der Drehleiter, die Leser sind quasi hautnah dabei und erfahren nebenbei noch einiges über Ausrüstung, Vorgehensweise und Einsatzgebiet der freiwilligen Feuerwehr.

Doch bevor es losging – im schriftlichen Sinne –, habe er sich erst einmal einen Überblick über sein Thema verschafft, sagt Benito. Neue Gedanken kamen dazu, andere wurden gestrichen. „Ich habe immer mal wieder ein bisschen weitergeschrieben“, sagt er.

Am Ende sucht sich Benito Gegenleser in der Familie. Und schon da erntet er einiges an Lob. Ob er von Anfang an gewusst hat, dass sein Text prämiert wird? Benito lächelt dazu nur bescheiden. Stolz ist er aber in jedem Fall. „Das ist schon cool.“ Das ZiSch-Projekt findet er eine gute Sache – vor allem die Freiheit bei der Themenfindung.

Deutschlehrer Wolfgang Weidner: Klasse hat sich reingehängt

Deutschlehrer Wolfgang Weidner freut der Ausgang von ZiSch gleich in vielfacher Hinsicht. Und das hat nicht nur etwas mit dem guten Abschneiden zu tun: Gleich zwei Texte der 9a haben es in die gedruckte ZiSch-Beilage geschafft, beinahe alle wurden online veröffentlicht.

Für Benito ist das ein toller Abschuss seiner Zeit an unserer Realschule. Wolfgang Weidner

Deutschlehrer

„Das war für die Klasse richtig toll“, sagt Weidner. Es sei beeindruckend gewesen zu sehen, wie sich die Schülerinnen und Schüler in das Projekt reingehängt hätten.

Und auch die Tatsache, dass ein Großteil der veröffentlichen Texte von Schülerinnen und Schüler diverser Gymnasien stamme, erfülle ihn mit Stolz. Auch als Realschule müsse man sich nicht hinter der Konkurrenz verstecken.

Gleichzeitig markiert Benitos Erfolg nicht nur das Ende des ZiSch-Projekts. Für das kommende Schuljahr wird der 16-Jährige an eine andere Schule wechseln. „Für Benito ist das ein toller Abschuss seiner Zeit an unserer Realschule“, so Weidner.