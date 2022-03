Neues Jahr, neuer Look und neuer Song – so sieht es bei der Karlsruher Sängerin Mickela Löffel aus, die viele noch von ihrer Teilnahme bei „The Voice of Germany“ kennen.

Die Karlsruher Sängerin Mickela Löffel ist mit neuem Schwung in das Jahr 2022 gestartet. Am Freitag erschien mit „Eine davon“ ihre neue Single inklusive Musikvideo. Im Text geht es darum, dass das Glück mit den Mutigen ist und sie eine davon sein möchte.

„Es passiert nichts von alleine, aber man wird belohnt, wenn man Gas gibt“, so die 26-jährige Karlsruherin, die 2020 bei der TV-Show „The Voice of Germany“ teilgenommen hat.

Nach ihrem letzten veröffentlichten Song im November ließ es Löffel zunächst etwas langsamer angehen und legte eine Gesundheitspause ein. Nach ihrer Krebserkrankung vor „The Voice of Germany“ und der Fernsehshow selbst musste sie eine Verschnaufpause einlegen.

„Ich bin noch einmal in Reha gegangen, mache nun mehr Sport und esse gesünder“, sagt die Songwriterin. „Ich fühle mich so fit wie noch nie.“ Seit Neujahr steht sie auch zu ihrer Naturhaarfarbe, die sie selbst als „Straßenköterblond“ beschreibt.

Im Februar war Löffel bei den „Mutmachwochen“ von Sat.1 mit Einspielern zu sehen. Darin klärte sie über Krebs auf. Der Kontakt kam über einen Krebsverein, der das Ganze organisiert hat.

Mickela Löffel: Konzerte in Karlsruhe und Buxtehude geplant

Zurzeit plant sie die nächsten Konzerte: Am 14. Mai spielt sie bei einem Wohnzimmerkonzert im Landen „Deck 2“ in Buxtehude und am 29. Mai steht ein Auftritt im Karlsruher Jubez an. Weitere Konzerte in Karlsruher Bars und Kneipen sollen folgen.

Dabei möchte Löffel auch nicht die Straßenmusik vergessen: Seitdem die Karlsruher Kaiserstraße dank der Kombilösung frei von Bahnen ist, seien die Bedingungen laut der Musikerin viel besser, es sei nicht mehr so laut und man sei als Sänger viel besser zu hören.

„Mir kommt es auch vor, als ob die Menschen ohne Bahnen und mit mehr Platz viel lieber stehen bleiben“, sagt die Sängerin, die am liebsten vor dem Geschäft „Foot Locker“ an der Ecke Kaiserstraße/Herrenstraße singt.

Im April kommt dann eine EP, ein Mini-Album mit vier Online-Songs und fünf Songs, auf CD heraus, eine Mischung aus bisherigen und neuen Songs. Unter mickela.de bietet sie zudem Shirts mit der Aufschrift „Guter Stoff für schlechte Tage“ aus ihrem letzten Song „Für schlechte Tage“ sowie Tickets für ihre Konzerte an.