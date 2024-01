Neueröffnungen in Karlsruhe: Snacks, Bowls und Kaffee

Zahlreiche Neueröffnungen in Karlsruhe: Das Café „Kongress“ wurde um das „Päusle“ erweitert. Zudem gibt es seit Kurzem das „Little Base“ in der Oststadt und das „Just Healthy“ in der Südweststadt.

Karlsruhe ist wieder um einige Neueröffnungen in der Gastro-Szene reicher: Seit Anfang dieser Woche hat das Café „Kongress“ einen Ableger. Das „Kongress Päusle“ bietet als Imbiss direkt nebenan Panini, belegte Brötchen, Salate, Bowls, Kuchen und Kaffee.

Große Nachfrage am Karlsruher Kongresszentrum

„Kurz nach zehn war es am Samstag bereits voll“, berichtet Inhaber Andreas Mizsur begeistert vom Tag der Neueröffnung. Seit dieser Woche ist das „Päusle“ Montag bis Freitag von 7 bis 14 Uhr geöffnet. „Wir haben gemerkt, dass die Nachfrage steigt“, erzählt Mizsur.

Da hast du was gegessen und bist satt. Andreas Mizsur

Belegte Brötchen und Snacks waren im Café „Kongress“ so gefragt, dass der Platz für das eigentliche süße Sortiment fehlte. So entstand die Idee, einen „Spezialitäten-Imbiss“ im Geschäft direkt nebenan zu eröffnen. Mizsurs Anspruch ist es, eine hohe Qualität wie im Café „Kongress“ zu bieten. Es wird ständig frisch produziert, nichts soll lange in der Theke liegen.

Auf den italienischen Salat kommt beispielsweise Trüffelparmesan, und neben dem Klassiker Fleischkäse im Brötchen gibt es den Karlsruher Burger mit Fleischkäse und geschmelzten Zwiebeln im Brot. „Da hast du was gegessen und bist satt“, sagt Mizsur.

Mit der Neueröffnung möchte der „Kongress“-Betreiber auch sein Personal entlasten. Das Café Kongress öffnet künftig Mittwoch bis Sonntag, das „Päusle“ ist am Wochenende geschlossen.

„Just Healthy“ in der Karlsruher Südweststadt bietet gesundes Essen ohne Zucker

Mit gesundem Essen haben Pascal Müller und Andreas Spadi in der Südweststadt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. In der Ebertstraße bieten sie Bowls und zuckerfreie Getränke an.

„Wir versuchen, Fast Food gesundzumachen“, erklärt Müller. Nach einer gelungenen Neueröffnung möchten sie von Februar die Öffnungszeiten auf 11 bis 21 Uhr und auch das Angebot ausweiten. Und auch der Name wird sich in „Just Healthy“ ändern.

Pascal Müller macht seit 16 Jahren Kraftsport. Immer wieder war er auf der Suche nach gesundem Essen. „Wo geht man essen, wenn man auf Ernährung und Gesundheit achtet?“, fragte er sich immer wieder. So entstand die Idee für „Just Healthy“.

Angeboten werden Bowls mit vier Bestandteilen. Die Basis besteht aus Reis, Vollkornreis oder Zucchini-Nudeln. Hinzu kommen „Mixed-Ins“ wie Gemüse, Hülsenfrüchte, Salate und Soßen. Proteine liefern Hühnchen, Lachs oder vegetarische Alternativen. Abschließend kommen Toppings wie Nüsse oder Beeren auf die Bowl.

„Little Base“ hat sich nach Neueröffnung als Treffpunkt in der Oststadt etabliert

In der Karlsruher Oststadt hat sich das „Little Base“ seit seiner Neueröffnung im August als Café etabliert. Josip Filipovic, der seit sechs Jahren die „KaffeeBasis“ in der Innenstadt betreibt, hat in der Degenfeldstraße einen zweiten Standort gegründet. Inspiriert wurde er für das Konzept auf seinen Reisen nach Bali und New York.

So gibt es im „Little Base“ außergewöhnliches Frühstück mit Stullen, aber auch mittags einen Lunch. Ab Februar soll das Café sogar bis 20 Uhr geöffnet sein. „Das ist eine Art Familie hier“, berichtet Filipovic, dass das Café mittlerweile viele Stammgäste hat.

Beim „Little Base“ wird es für Filipovic in Karlsruhe nicht bleiben. In einer Gesellschaft hat er die „Alte Bank“ in der City übernommen, die im Frühling umgebaut werden und mit neuem Konzept wiedereröffnen soll.