Offene Geschäfte, Oldtimer und Kulinarisches: „Fest der Sinne“ bietet viele Attraktionen

Wenn am Wochenende das „Fest der Sinne“ die Karlsruher Innenstadt erfasst, ist zwar der Tunnel unterhalb der Kriegsstraße für den Autoverkehr noch nicht startklar. Das Festwochenende könnte gefühlt aber zum Auftakt des ersten Nach-Corona-Sommers werden.

Viele Attraktionen werden voraussichtlich Tausende Gäste und Flaneure anziehen – zumal auch am Sonntag die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet sind. OB Frank Mentrup rechnet mit einer sechsstelligen Zahl von Gästen.

Genussmarkt und Musik

Am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Mai, findet auf dem Marktplatz der Genussmarkt statt. Dabei verwandelt sich die gute Stube Karlsruhes in eine weithin duftende Schlemmeroase mit Delikatessen und Spezialitäten aus der Region.

Es gibt Feinkost, Getränke, qualitätvolles Fastfood, Kuchen sowie Obst und Gemüse. Dazu stehen Musik-Acts auf dem Programm. Es konzertieren die „Vier Männer von Welt“ als Marching Band, die Combo „Mobile Gentlemen“ sowie der Akkordeonspieler Lothar Meunir.

Ebenfalls auf dem Marktplatz am Start ist am Samstag wie am Sonntag der Blumenmarkt – am Samstag bereits ab 9 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr. Ende ist an beiden Tagen um 20 Uhr.

Kunsthandwerk und Stoff

Am Samstag ist auch auf dem Stephanplatz Programm. Von 10 bis 18 Uhr findet dort, hinter der Postgalerie, der Kunsthandwerkermarkt statt. Dort gibt es Keramik- und Töpferwaren ebenso wie Schmuck und kleine Accessoires.

Am Sonntag steht der Stephanplatz dann im Zeichen des Stoffmarkts Holland. Ganz in niederländischer Tradition präsentieren sich mehr als 140 Stoffhändler. Es gibt Kleider- und Dekostoffe, Schnittmuster und Gardinen.

Spargel und Erdbeeren

Eine Spargel- und Erdbeer-Genussinsel wird es sowohl am Samstag wie auch am Sonntag jeweils zwischen 11 und 20 Uhr auf dem Friedrichsplatz geben. Das dortige Angebot reicht von fruchtigen Erfrischungen wie Erdbeerbowle und Cocktails bis hin zum frischen Spargel für daheim.

Ein paar Meter weiter westlich mutiert der Platz rund um die katholische Kirche Sankt Stephan zum „Kirchplatz Kunterbunt“: Es gibt acht Spiel- und Bastelzelte, in denen Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Verantwortlich dafür zeichnet die „Zone 30“.

Zu Fuß durch den Autotunnel

Eine besondere Attraktion verspricht ein Spaziergang durch den Karoline-Luise-Tunnel unterhalb der Kriegsstraße zu werden. Anlässlich des „Fests der Sinne“ ist am Samstag die nördliche Tunnelröhre im Bereich zwischen Ritterstraße und Ettlinger Tor für einen Spaziergang geöffnet.

Sportlich wird es im Tunnel am Sonntag. Dann werden die Teilnehmer des Spaßlaufs „Badische Meile“ ein Stück durch die Röhre traben. Am Wochenende werden deshalb die Tests zur Inbetriebnahme des Tunnels vorübergehend unterbrochen.

Externer Inhalt von Youtube

Ein weiterer Teil des erlebnisreichen Wochenendes ist der Auftaktspieltag um die Deutsche Meisterschaft in der Blindenfußball-Bundesliga. Vier Begegnungen sind am Samstag auf dem Schlossplatz geplant. Den Auftakt machen um 9.30 Uhr die SG Fortuna 95 Düsseldorf/PSV Köln gegen die SF BG Blista Marburg.

Bis zu 300 Oldtimer zollen „Tribut an Carl Benz“

Das „Fest der Sinne“ ist auch ein Fest für die Freunde historischer Automobile. Bei der „Tribut an Carl Benz – City Edition“ werden am Sonntag rund 300 Oldtimer erwartet. Zwischen 10 und 16 Uhr lassen sich die Highlights der Automobilgeschichte auf der Kaiserstraße sowie den Nebenstraßen und dem Kronenplatz aus der Nähe besichtigen. Die Händler schmücken ihre Auslagen entsprechend.

Ab 16.15 Uhr starten die historischen Fahrzeuge zu einem Corso durch die Innenstadt – dem großen Sohn Karlsruhes, Carl Benz, zur Ehre. Auch die südliche Waldstraße steht am Sonntag im Zeichen von allem, was Räder hat. Vom E-Bike bis hin zum Citroën DS gibt es viele Überraschungen.

Tramfahrten und das Forum Recht

Karlsruher, die am Wochenende in der Innenstadt sind, können sich auch über den Fortgang des „Forums Recht“ informieren. Die gleichnamige Stiftung bietet einen Tag der offenen Tür an. Er findet statt in der Geschäftsstelle, Karlstraße 45A, und zwar am Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr.

Nicht nur in der Karlsruher Innenstadt ist einiges geboten an diesem Wochenende. Unter dem Motto „Durlach blüht auf“ sind auch in der alten Markgrafenstadt am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr viele Geschäfte geöffnet.

Damit die Gäste zwischen Durlach und Karlsruhe problemlos unterwegs sein können, bieten City Marketing und Karlsruher Verkehrsverbund kostenlose Bahnfahrten mit der Linie 1. Tickets gibt es bei der Tourist-Information, Kaiserstraße 72-74 sowie bei diversen Einzelhändlern in Karlsruhe und Durlach.