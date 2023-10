Überrascht bleiben Passanten stehen. Breakdancer zeigen in der Kaiserstraße eine Show. Einer der jungen Männer will nächstes Jahr bei Olympia eine Medaille gewinnen.

Es ist Showtime in der Karlsruher Kaiserstraße: Fünf Breakdancer zeigen ihr Können. Zahlreiche Passanten bleiben stehen – und erleben am späten Freitagmittag dabei auch eine Olympiahoffnung in Aktion.

Bao Chau Nguyen will im kommenden Jahr in Paris antreten, wenn Breakdance erstmals olympisch ist.

Karlsruher Olympiahoffnung

Im olympischen Kader ist der 31-Jährige schon, jetzt geht es um die Qualifikation. Aber an diesem Mittag geht es erst mal um Spaß. Die jungen Männer begeistern die Zuschauer mit immer neuen Figuren. Und sie beziehen spielerisch das Publikum mit ein. Wollen alle mehr sehen? Es dauert, bis den Männern das Ja laut genug ist.

„Wir sind auf der ganzen Welt unterwegs. Wenn wir zuhause in Karlsruhe sind, machen wir schon mal spontan einen Auftritt“, erzählt Nguyen. Er gehört zum „Team Combo“, das im Hip-Hop-Kulturzentrum Combo trainiert.

Zusammen mit Nguyen sind am Freitag in der Kaiserstraße Cihan Alp, Simo Hüglin, Georg Helzer und ein Breakdancer zu erleben, der den Künstlernamen Cheetah D trägt. Alle sind Profis in dem Tanzsport und mindestens im Landeskader. „Wir sind Künstler“, erklärt Georg Helzer.

Die Tanzform Breakdance ist als Teil der Hip-Hop-Bewegung unter afroamerikanischen Jugendlichen in Manhattan und der südlichen Bronx im New York der frühen 1970er Jahre entstanden. „B-Boy“ nennen sich die Männer in der Szene. In Paris werden auch „B-Girls“ ins Rennen um die Medaillen gehen.

Den Karlsruher Auftritt halten auch Kameraleute im Auftrag des ZDF fest. Sie begleiten Olympiahoffnungen auf ihrem Weg. Der Fokus liegt unter anderem auf Nguyen.