Karlsruhe und das ukrainische Winnyzja machen ihre Partnerschaft offiziell

Schon kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine suchte Karlsruhe eine neue Partnerstadt in dem Land. Jetzt erfolgt der offizielle Vertragsschluss mit Winnyzja.

Jugendensemble reist an

In wenigen Tagen wird Karlsruhes neue Städtepartnerschaft mit dem ukrainischen Winnyzja offiziell: Am Samstag, 22. April, unterzeichnen Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und sein Amtskollege Serhii Morhunov im Karlsruher Rathaus den entsprechenden Vertrag. Auf Schildern an Karlsruher Ortseingängen ist Winnyzja inzwischen schon neben den anderen Partnerstädten aufgeführt.

Schon am Sonntag danach, also am 23. April, präsentiert sich die Ukraine der Karlsruher Öffentlichkeit bei einer Veranstaltung im Tollhaus: Dort tanzt und musiziert ab 17.30 Uhr das Kinder- und Jugend-Ensemble Barwinok.

Gäste aus der Ukraine

1984 gegründet, gehört Barwinok zu den erfolgreichen Kinder- und Jugendensembles in der Ukraine. Das erklärt die Stadt Karlsruhe. Auftritte gab es demnach bereits in 30 Ländern.

Die 48 Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren präsentieren unterschiedliche Tänze und zeigen ihr Können sowohl auf traditionellen ukrainischen Musikinstrumenten als auch im Chor. Eintrittskarten gibt es gegen eine Schutzgebühr von einem Euro beim Tollhaus. Spenden für das Kinder- und Jugendensemble sind willkommen, teilte die Stadt mit.

Zahlreiche Karlsruher Kommunalpolitiker wollten schon kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine neue Städtepartnerschaft in dem Land schließen. Unter anderem durch Kontakte von schon länger in Karlsruhe lebenden Ukrainern fiel die Wahl schließlich auf Winnyzja.

Weltweit haben viele wohl erst durch den Krieg etwas von der Stadt am Ufer des Flüsschens Juschny Bug (Südlicher Bug) erfahren. Videos von Fotos eines russischen Raketenangriffs im Juli 2022 verbreiteten sich weit über die Landesgrenzen hinaus. Es gab zivile Opfer.

1.600 Kilometer bis Karlsruhe

Winnyzja liegt 1.600 Kilometer von Karlsruhe entfernt im Zentrum der Ukraine und zählt etwa 370.000 Einwohner. Im Juli 2022 stimmte der Karlsruher Gemeinderat einhellig für das neue Bündnis. Ziel ist, die Menschen beider Städte im Austausch zusammenzuführen.

Andrii Ocheretnyi verwies als stellvertretender Bürgermeister von Winnyzja im Gespräch mit dieser Redaktion zudem auf Punkte, bei denen er Karlsruhe gut aufgestellt sieht und seine Heimatstadt viel vor hat: Es gehe um die Digitalisierung der Kommunen, eine integrative Stadt, Investitionen in die Infrastruktur der Stadt und in den Menschen, grüne Wirtschaft und Smart City, sichere und ökologische Umgebung und eine dynamische Stadt.

Im Oktober trafen sich beide Oberbürgermeister im Vorfeld der fünften Deutsch-Ukrainischen Kommunalen Partnerschaftskonferenz in Augsburg. Kurz zuvor hatten russische Raketen in der Region Winnyzja ein Kohlekraftwerk zur Warmwasser- und Stromerzeugung getroffen. Über „Karlsruhe hilft“ wurden schließlich Wärmestationen in die Ukraine gebracht.

Winnyzja ist Partnerstadt Nummer sechs

Winnyzja ist Karlsruhes sechste Partnerstadt. Die Verbindung zwischen Karlsruhe und Nancy ist eine der ältesten deutsch-französischen Städtepartnerschaften und geht auf einen ersten Schüleraustausch im Jahr 1955 zurück.

Im Jahr 1969 wurde die Partnerschaft mit dem englischen Nottingham geschlossen. 1987 war Karlsruhe dann eine der ersten bundes­deut­schen Städte, die eine Städte­part­ner­schaft mit einer Stadt im Osten Deutsch­lands, nämlich mit Halle, einging. Seit 1997 ist das Band mit dem rumänischen Temeswar offiziell.

Auf Eis liegt seit dem Angriff auf die Ukraine die Partnerschaft mit dem russischen Krasnodar. Bereits 1979 hatte der Stadtjugendausschuss Karlsruhe dort erste Kontakte geknüpft.

1992 schlossen Karlsruhe und Krasnodar einen Freundschaftsvertrag, 1997 gingen beide Städte eine offizielle Städtepartnerschaft ein. Im März 2022 erklärte Mentrup, dass sich in der aktuellen Lage keine Jubiläen feiern, keine Delegationsbesuche planen und keine offiziellen Kontakte pflegen ließen.