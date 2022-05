Vorverkauf für „Das Fest“ 2022 in Karlsruhe startet heute

An diesem Dienstag startet der Vorverkauf für „Das Fest“ in Karlsruhe. Von 10 Uhr an können die Tickets erworben werden.

Der Vorverkauf für die Tickets für „Das Fest“ 2022 beginnt an diesem Dienstag um 10 Uhr online unter www.eventim.de. Die Liste der regionalen Vorverkaufsstellen für das Karlsruher Festival, das vom 21. bis 24 Juli stattfindet, ist unter www.dasfest.de zu finden.

Tickets für das Programm auf der Hauptbühne kosten 15 Euro pro Tag. Daneben gibt es in der Günther-Klotz-Anlage ein kostenloses Nebenprogramm.

Die „beste Sendezeit“ ab 21 Uhr ist beim Fest jeweils für die Topacts reserviert. Weil das Kultfestival erstmals schon am Donnerstag losgeht, gibt es in diesem Jahr auch vier Headliner. Drei davon haben die Verantwortlichen am Montag verkündet.

Eine Wundertüte bleibt bis wenige Tage vor Beginn der Donnerstagabend. Aus vertraglichen Gründen bleibt bis dahin geheim, welcher Künstler beziehungsweise welche Band vor den Hügel tritt.

Bilderbuch, Jan Delay und Passenger sind die Top-Acts bei „Das Fest“ 2022 in Karlsruhe

Am Freitag feiern die Österreicher von Bilderbuch ihre Premiere beim Karlsruher Open Air. Die Band zählt zu den erfolgreichsten Popacts im deutschsprachigen Raum.

Mit seiner einzigartigen musikalischen Mischung, die Einflüsse von Genres wie Indie-Rock, Art-Pop und Hip-Hop beinhaltet, begeistert Bilderbuch zahlreiche Fans und inspiriert eine ganze Generation von Musikern. Vor wenigen Tagen kam das neue Album „Gelb ist das Feld“ auf den Markt.

Der 21-Uhr-Act für Samstag ist auf der Karlsruher Bühne kein Unbekannter: Jan Delay begeisterte schon 2010 das Hügel-Publikum. Nun kehrt er zurück, begleitet von der Funk-Band Disko No. 1. Derzeit ist die Kombo für ihre „Earth, Wind & Feiern“-Tour unterwegs.

Am Sonntag entert schließlich der Brite Passenger die Hauptbühne. In den vergangenen Wochen war sein Name unter „Fest“-Fans bereits heiß gehandelt worden – nicht zuletzt wegen seiner angekündigten Auftritte in den Jahren 2020 und 2021. Bekannt ist der Singer-Songwriter unter anderem für Radio-Hits wie „Let Her Go“, „Runaway“ oder „Heart To Love“.