Der Dettenheimer Box-Manager Rainer Gottwald hat zuletzt bei „Promi Big Brother“ gewonnen – jetzt will er in den Dschungel. Die Kandidaten für dieses Jahr stehen schon fest. Wer hat aus seiner Sicht Chancen?

Für seinen nächsten Fernsehauftritt im deutschen Trash-TV will Rainer Gottwald gut vorbereitet sein. Anfang Dezember hat der Dettenheimer Box-Manager bei „Promi Big Brother gewonnen.

„Die Sendung hab ich vorher noch nie gesehen. Ich dachte, ich könnte abends im Hotel schlafen“, verriet er nach seinem Sieg.

Doch die Realität sah anders aus. Rund drei Wochen übernachtete er mit anderen Kandidaten im videoüberwachten Haus von Sat.1. Jetzt will er in den RTL-Dschungel und darauf bereitet er sich vor.

Ich habe das noch nie gesehen, aber diesmal schau ich es mir an. Rainer Gottwald über das „Dschungelcamp“

„Ich hab das noch nie gesehen, aber diesmal schau ich es mir an“, sagt Gottwald über die neue Staffel vom „Dschungelcamp“. Die erste Folge läuft am 13. Januar. Die Kandidaten stehen schon fest. „Der Martin Semmelrogge ist einfach cool“, offenbart Gottwald seinen persönlichen Favoriten. Ob er dem 67-jährigen Schauspieler wirklich den Sieg zutraut, kann er noch nicht sagen.

Das hält Rainer Gottwald von den diesjährigen Kandidaten

Vielleicht macht am Ende doch „der junge Cordalis“ das Rennen? Der Sänger Lucas Cordalis erscheint dem Box-Manager zumindest fit genug für den Sieg. Ob die weiblichen Kandidatinnen das tropische Klima aushalten, kann Gottwald nicht einschätzen.

„Die Jana Pallaske und das Model Papis Loveday sehen richtig gut aus“, sagt der Dettenheimer über die Frauen. Für Verena Kerth hat er weniger schmeichelnde Worte: „Die hat nichts erreicht, außer, dass sie mit Oliver Kahn zusammen war.“ Die Ex-Freundin des ehemaligen Fußballnationaltorwarts aus Karlsruher ist mittlerweile Moderatorin.

Einige der anderen Kandidaten kennt er gar nicht – so wie Cosimo Citiolo. Der „Checker om Neckar“ war zuletzt im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. „So einen Mist mach ich nicht“, sagt Gottwald über das Format.

Er sei zwar angefragt worden, habe das Pärchen-Format aber sofort abgesagt. Der Dettenheimer hält seine Familie größtenteils der Öffentlichkeit fern.

Dettenheimer sieht Chancen für sich beim Dschungelcamp

Wenn jedoch RTL für den Dschungel 2024 anfragt, würde er sofort zusagen. „Ich glaub ich hätte gute Chancen“, ist der Box-Manager überzeugt.

Er habe eine gute Allgemeinbildung, war beim Militär und sei auch das tropische Klima gewöhnt, vor den Aufgaben im Dschungel habe er also keine Angst. Und vor den Tieren? „Ich habe Respekt, mehr aber nicht.“

Externer Inhalt von Instagram

Kritisch wird es im Dschungel aber auch immer dann, wenn sich die Kandidaten untereinander nicht verstehen. Gottwald fällt jedoch spontan niemand ein, mit dem er aneinandergeraten könnte.

Auf „Neider, Hater und Narzissten“ habe er aber gar keine Lust. Im Endeffekt sei er auch bei „Promi Big Brother“ sehr gut mit allen ausgekommen.

Rainer Gottwald bleibt auch als Manager aktiv

Damit Gottwald im kommenden Jahr für das „Dschungelcamp“ angefragt wird, muss er in der Öffentlichkeit präsent bleiben. Das sollte ihm seinen Schilderungen zufolge nicht schwer fallen. Die Dreharbeiten für eine Doku-Serie über ihn laufen bereits.

Im Mai oder Juni sollen die ersten Folgen erscheinen. Eine weitere Sendung sei in Planung, so der Dettenheimer der mittlerweile bei der Produktionsfirma Edemole Shine unter Vertrag ist. Aber auch seine Box-Events will der Manager weiter vorantreiben. Vier seiner Veranstaltungen sollen in diesem Jahr auf dem Sportsender Dazn übertragen werden.