Beim Deutschen Mühlentag ist in der Waldmühle in Dettenheim-Rußheim einiges geboten. Dabei spielen nicht nur handwerkliche Dinge eine Rolle.

Wenn man das Gelände der Waldmühle in Dettenheim-Rußheim betritt, dann ist das, als mache man eine kleine Reise in die Vergangenheit. Man läuft über das alte Kopfsteinpflaster, das von alten Dettenheimer Häusern stammt, vorbei am idyllischen Bauerngarten mit seinem schmucken Backhaus, steht schließlich im Innenhof vor der imposanten alten Mühle – und fühlt sich wie in einer anderen Welt.

Wenn am Pfingstmontag, 29. Mai, der 30. Deutsche Mühlentag der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung stattfindet, werden die Freunde der Waldmühle Rußheim das historische Gebäude erneut für Besucherinnen und Besucher öffnen. Michael Heedfeld, Vorsitzender der Mühlenfreunde, freut sich schon jetzt darauf, den Gästen einen unterhaltsamen und lehrreichen Tag auf dem Mühlenareal zu bescheren.

Zahlreiche Führungen

„Zentrales Element am Deutschen Mühlentag sind unsere Führungen, die von vier unserer Mitglieder angeboten werden“, erklärt Heedfeld. „Man kann bei diesen Rundgängen das aufwendige Räder- und Hebelwerk, die verschiedenen Mechaniken und die historischen Müllerei-Maschinen entdecken.

Zudem erfährt man viele Details über die Entstehungsgeschichte unserer Mühle, die Mitte der 1960er Jahre stillgelegt wurde.“ Bei den Führungen habe man somit die Gelegenheit, das Müller-Handwerk, wie es Mitte des vergangenen Jahrhunderts war, zu erleben.

Im Grunde habe sich dieses bis zum heutigen Tag gar nicht so sehr verändert, wie man vielleicht annehmen möchte: „Natürlich wurden Handkurbeln durch Motoren ersetzt, und es gibt heute moderne Technik, um den Produktionsprozess zu überwachen“, erklärt Heedfeld. „Doch die Grundzüge des Handwerks sind dieselben geblieben.“

Nicht nur handwerkliche Aspekte

Der Deutsche Mühlentag rücke aber nicht nur die handwerklichen Aspekte einer Mühle in den Fokus der Öffentlichkeit. „Es geht um die Mühlenkultur in ihrer ganzen Bandbreite und auch um die architektonischen Aspekte einer Mühle“, präzisiert Heedfeld. „Zudem hat man sich zum Ziel gesetzt, mit den Aktionen am Mühlentag den Mühlen-Produkten und den entsprechenden Enderzeugnissen wie Brot und Brötchen wieder mehr Wertschätzung einzuräumen.“

Besucherinnen und Besucher haben am Pfingstmontag natürlich auch die Möglichkeit, das großzügige Areal der Waldmühle zu erkunden und es sich im idyllischen Mühlengarten gutgehen zu lassen: Dort warten Brot und Flammkuchen aus dem alten Backhaus, viele regionale Produkte, kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen.

Ergänzt wird das Angebot der Waldmühle mit einer Verkaufsausstellung von Handwerkern und Künstlern. So gibt handgeschöpfte Seifen, außerdem Holzkunst und Keramiken zu sehen und zu erwerben. Natürlich ist auch für die kleinen Besucher bestens gesorgt, für die die Freunde der Waldmühle ein Kinderprogramm zusammengestellt haben – natürlich kann auch wieder das beliebte Stockbrot gebacken werden.

In diesem Jahr wird es für Besucher der Waldmühle noch eine ganz besondere Überraschung geben: Im Mühlenhof steht derzeit ein sehr imposantes Objekt, über dessen Zweck sich Michael Heedfeld derzeit noch ganz bewusst in Schweigen hüllt. „Die Idee dazu hatte ich schon vor längerer Zeit, aber es hat bis zum Spätsommer 2022 gedauert, bis ich begonnen habe, sie in die Realität umzusetzen“, verrät Heedfeld.

„Jetzt ist das Projekt fast abgeschlossen und meine Helfer und ich sind zuversichtlich, dass wir es am Deutschen Mühlentag unseren Besuchern vorstellen können.“ Soviel sei verraten: Es ist ein handwerkliches Meisterwerk und ein echter Hingucker, an dem sich in Zukunft hoffentlich viele Mühlenbesucher erfreuen können.