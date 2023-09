Auto brennt zwischen Eggenstein-Leopoldshafen und Waldstadt aus

Mit dem Schrecken davongekommen sind zwei Frauen am Montagabend. Ihr Auto geriet während der Fahrt bei Eggenstein-Leopoldshafen in Brand. Die Feuerwehr konnte nur Schlimmeres verhindern.

Ausgebrannt ist ein Fahrzeug am Montagabend auf der Landstraße L604 zwischen Eggenstein-Leopoldshafen und Karlsruhe-Waldstadt. Wie die Polizei bestätigt, waren zwei Frauen gegen 17 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs, als plötzlich Qualm aus dem Motorraum kam. Die beiden steuerten einen Waldweg an und brachten sich in Sicherheit.

Straße musste kurzzeitig gesperrt werden

Nach Angaben eines Polizeisprechers ging der Notruf um 17.14 Uhr ein, die Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen rückte aus und löschte den Brand. Da das Feuer auf den Wald überzugreifen drohte, wurde noch das Großtanklöschfahrzeug der Werkfeuerwehr des KIT nachgefordert, so erste Medienberichte.

Die beiden Frauen blieben unverletzt. Die Landstraße musste in beide Richtungen kurrzeitig voll gesperrt werden. Die Sperrung sei um 17.54 Uhr bereits wieder aufgehoben worden, so die Polizei. Da bei dem Einsatz auch Öl und Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausgetreten sind, sei das Landratsamt verständigt worden. Eine Spezialfirma werde Erdreich entsorgen, so der Polizeisprecher abschließend.