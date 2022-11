Bürgermeisterkandidat Lukas Lang will Mobilitätsangebot in Eggenstein-Leopoldshafen verbessern

Ich bin in Eggenstein-Leopoldshafen aufgewachsen, Teile meiner Familie leben noch immer dort. Ich kenne den Ort und die Menschen. In der Gemeinde sehe ich viel Potenzial und Gestaltungsmöglichkeiten. Als Referent im Büro der Oberbürgermeisterin in Stutensee arbeite ich seit vielen Jahren an der Schnittstelle zwischen den Bürgern und der Verwaltung. Ich weiß also, welchen Aufgaben sich ein Bürgermeister stellen muss. Ich liebe es, Menschen zusammenzubringen, gemeinsam Neues zu entwickeln und kann aufgrund meiner Berufserfahrung sagen: Ich kann das, ich weiß, wie es geht.