Wasserqualität: Werte am Baggersee in Eggenstein sind unauffällig

Das Land Baden-Württemberg hat seine Online-Badegewässerkarte aktualisiert. In der Region Karlsruhe-Nord kann bedenkenlos gebadet werden.

Badeseen in Karlsruhe-Nord

In den Seen im nördlichen Landkreis Karlsruhe lässt es sich gut baden. Deren Wasserqualität ist größtenteils ausgezeichnet. Das steht in der jüngst aktualisierten Online-Badegewässerkarte des Landes Baden-Württemberg. Einziger Wermutstropfen: Lediglich der Baggersee Fuchs&Gros in Eggenstein-Leopoldshafen wird in der Rückschau mit einem „ausreichend“ eingestuft. Er bekommt nur einen Stern.

Für unbedenklichen Badespaß muss die Wasserqualität in natürlichen Gewässern hygienisch einwandfrei sein, heißt es in der Pressemitteilung des Landes-Gesundheitsministeriums. Daher würden die Badestellen im Land nach den Vorgaben der Europäischen Union überwacht. Das heißt: Die Menschen im nördlichen Landkreis Karlsruhe können in den Seen der Region bedenkenlos baden.

Eggensteiner Baggersee musste 2021 mehrmals gesperrt werden

Das mäßige Abschneiden des Sees in Eggenstein-Leopoldshafen hat seinen Ursprung im Jahr 2021. Damals musste der Baggersee mehrmals wegen hoher Keimbelastung gesperrt werden. Es galt ein Verbot für Baden, Angeln, Tauchen, Segeln oder andere Aktivitäten am See.

Diese schlechte Wasserqualität aus dem Jahr 2021 fließt in die Vier-Jahresbewertung ein. „Auf deren Grundlage legt das Landesgesundheitsamt die Badewasserqualität fest“, sagt Janina Keller, Pressesprecherin des Landratsamtes Karlsruhe. Ob eine wiederholte Schließung auch in diesem Jahr drohe, könne das Gesundheitsamt nicht pauschal ausschließen.

Der Einstieg ist lange sehr flach. Es herrscht eine verminderte Durchströmung. Janina Keller, Pressesprecherin Landkreis Karlsruhe

Die gute Nachricht: Der Baggersee Fuchs&Gros ist im Vergleich mit den vergangenen beiden Jahren auf einem guten Weg. „Es zeigt sich eine Verbesserung der Werte“, erläutert Keller. Auch der erste Wert dieses Jahres sei nicht zu beanstanden gewesen. Die Wasserqualität „ausreichend“ bedeutet, dass gebadet werden kann.

Das deckt sich mit der Meldung auf der Online-Badegewässerkarte. Dort heißt es in einer Meldung vom 1. Juni: „Derzeit liegen für das Gewässer keine Meldungen über ein Badeverbot, erhöhte mikrobiologische Parameterwerte oder das Auftreten von Blaualgen (Cyanobakterien) vor.“

„Wir beobachten die Situation und die Wasserqualität weiterhin“, sagt Jürgen Ehrmann, Hauptamtsleiter der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen. Die Situation sehe aktuell gut aus. Im Jahr 2021 sind laut Ehrmann extreme Temperaturen und wenig Luft zusammengekommen.

In der Vergangenheit erhielt der Eggensteiner See das Prädikat „ausgezeichnet“ (2018 und 2020) und „gut“ (2019). Die Gründe für die erhöhte Keimbelastung sind unter anderem Wetterbedingungen, wie zum Beispiel Starkregenereignisse oder Trockenheit, heißt es aus dem Landratsamt.

„Zudem ist der Einstieg lange sehr flach. Es herrscht eine verminderte Durchströmung“, erklärt Keller. Die Durchströmung könne auch durch Pflanzenwachstum reduziert werden. Eine andere Ursache für die erhöhte Keimbelastung sieht die Pressesprecherin im Kot von Wasservögeln. „Das spielt ebenfalls immer wieder eine Rolle.“ Immerhin gibt es in Eggenstein viele Enten und Gänse.

Gesundheitsamt weiß nicht, wie tief der See ist

Natürlich spielt auch die Wassertemperatur eine große Rolle. Je wärmer das Wasser ist, desto besser können sich dort auch Bakterien vermehren. Im Baggersee Fuchs&Gros lag die Temperatur während er hohen Keimbelastung 2021 zwischen 23 und 24 Grad Celsius. Auch die Wassertiefe ist wichtig. Flache Seen sind besonders anfällig für eine erhöhte Bakterien-Konzentration, weil dort kein Wasseraustausch aus der Tiefe möglich ist, bestätigte das Gesundheitsamt in der Vergangenheit.

Dem Gesundheitsamt liegen allerdings keine Informationen darüber vor, wie tief der See in Eggenstein ist. Zum Zeitpunkt der Probeentnahme am 12. Juni, lag die Temperatur bei 23 Grad Celsius.

Baggersee Giesen in Hochstetten erhält Siegel „gut“

Aufgrund der hohen Keimbelastung in der Vergangenheit ist der See bereits in einem engmaschigeren Monitoring aufgenommen. Nach Angaben des Landratsamtes werden dem Fuchs&Gros Baggersee einmal vor der Saison und achtmal während der Saison Proben entnommen.

Der Baggersee Giesen in Hochstetten erreicht im aktualisierten Online-Badegewässerkarte gute Qualität. Das entspricht zwei Sternen. Dieser See war nach Angaben des Landratsamtes im vergangenen Jahr einmal gesperrt.

„Auch in den Jahren zuvor waren etwas erhöhte Keimnachweise festzustellen“, sagt Keller. Daher sei auch dieser See herabgestuft (seit 2020) und wird ebenfalls engmaschiger beprobt. „Der Wert vom Mai dieses Jahres war unauffällig.“