Wegen Corona mussten Kinder im vergangenen Jahr auf die Ferienprogramme verzichten. In diesem Jahr soll es wenigstens eingeschränkte Angebote geben.

Nach dem Ausfall im vorigen Jahr sollen die Kinder in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe wenigstens in diesem Jahr nicht völlig auf die beliebten Ferienspaßprogramme verzichten müssen. Allerdings gibt es in den einzelnen Kommunen deutliche Unterschiede..

Rafael Dreher leitet in Graben-Neudorf das Kinder-, Jugend- und Familienzentrum, das die Ferienspaß-Vereinsangebote koordiniert. „2020 gab es gar nichts. Dieses Jahr planten wir neu. Aber es ist wie ein Blick in die Glaskugel, weil das Angebot von den Inzidenzen abhängt“, beschreibt er die Umstände. „Wir planen mit Online-Anmeldungen. Da sind wir mittendrin. Dazu kommt ein Hygienekonzept. Lieber mehr kleinere Veranstaltungen als gar nichts“, betont Dreher.

In Linkenheim-Hochstetten stehen so einer Linie allerdings Hürden entgegen. „Bei uns gibt es kein klassisches Ferienprogramm im Stil anderer Gemeinden“, erläutert die Öffentlichkeitsbeauftragte Katja Stieb. Stattdessen gebe es normalerweise die dreiwöchige Ortsranderholung der Arbeiterwohlfahrt (AWO), an der sich viele Vereine und Organisationen beteiligen würden.

Aufgrund der Corona-Lage sei sie in diesem Jahr im April abgesagt worden. „Dazu ist wichtig zu wissen, dass die AWO stets ein Ganztagsangebot macht, bei dem oft über 100 Kinder zeitgleich betreut werden“, erklärt sie. In Anbetracht der Situation vor einigen Wochen und im Grunde nach wie vor sei das aber ein undenkbares Szenario. Die Verantwortlichen der AWO begründeten die Absage damit, dass man Kindern und Helfer gegenüber nicht garantieren könne, dass sich niemand anstecke oder an Corona erkranke.

40 Ferien-Angebote in Eggenstein-Leopoldshafen

In Eggenstein-Leopoldshafen kommt man einschließlich der Abschlussveranstaltung beim Ferienspaß auf 40 Angebote mit vielen Vereinen. „Die Kinder müssen in Zeiten von Corona auf so viel verzichten. Da ist allen Beteiligten ein besonderes Anliegen, dass der Ferienspaß stattfindet“, betont Regine Hauck, die Referentin des Bürgermeisters. Anmelden könne man sich noch bis 8. Juli.

„Wir hoffen, dass die Inzidenzzahlen weiter rückläufig sind. Sollte sich das wider Erwarten anders entwickeln, kann man immer noch absagen.“ Die meisten Aktionen fänden im Freien statt oder in großzügigen Räumen, die gut belüftet werden könnten. Traditionelle Anbieter wie die Feuerwehr oder die Edeka-Märkte, bei denen die Betreuer besonders geschützt werden müssten, könnten jedoch noch nicht wieder teilnehmen.

Die Kinder müssen in Zeiten von Corona auf so viel verzichten. Regine Hauck, Referentin des Bürgermeisters

„Kinder und Jugendliche brauchen dringend wieder die Möglichkeit sich außerhalb ihres Zuhauses und der Familie unbeschwert zu bewegen und Schönes im Kreis von Gleichaltrigen zu erleben“, erläutert Fachbereichsleiterin Claudia Geißler-Spohrer die Zielrichtung in Weingarten.

Weingarten plant abgespecktes Angebot

„Auch die Erziehenden brauchen Zeit, durchzuatmen und die Kinder dabei gut betreut zu wissen. Das wollen wir dringend unterstützen.“ Die Gemeindeverwaltung habe die Entwicklung der Fallzahlen im Landkreis abgewartet und die Lockerungen verfolgt.

Vor einem Monat wurde die grundsätzliche Bereitschaft der Vereinsaktiven abgefragt, mit entsprechender Angabe von Angeboten und Anzahl der Plätze. Die Resonanz sei noch teils etwas zurückhaltend gewesen. Auf dieser Basis erarbeite man derzeit ein coronabedingt reduziertes Angebot, Geißler-Spohrer.

„Ferienspaß planen wir für die Sommerferien. Das Angebot ist dieses Mal etwas kleiner, da die Vereine wegen Corona verunsichert sind“, berichtet aus Dettenheim Bürgermeisterin Ute Göbelbecker (Freie Wähler). „Aber ein paar schöne Angebote haben wir und hoffen sehr, dass wir diese dann auch abhalten können.“