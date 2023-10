Volle Spechaahalle

Beim Frauenflohmarkt in Spöck ist Nachhaltigkeit keine Frage des Alters

Nachhaltigkeit in der Mode ist nicht nur jüngeren Frauen wichtig. Das wurde beim vierten Frauenflohmarkt in der Spechaahalle in Spöck klar. Aber auch ein weiteres Thema eint beide Generationen.